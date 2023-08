Ecco il “tesoretto” sotto l’ombrellone 

Il Comune trova un tesoretto sotto l’ombrellone. Dei 42 milioni di euro certificati dal rendiconto, 6 milioni e mezzo arrivano infatti dall’avanzo di bilancio e possono quindi essere reinvestiti. Saranno spesi per lavori pubblici, assunzione di nuovi dipendenti e politiche sociali. Il Comune ha incassato quasi un milione in più rispetto agli anni precedenti ed è riuscito anche ad avere più finanziamenti nazionali ed europei: 3 milioni e mezzo circa. Sono aumentate poi le spese per il personale: delle 20 figure amministrative che sono state assunte l’anno scorso, 6 sono andate in Regione e dunque occorre assumerne altrettante per evitare di avere gli uffici sguarniti.

I conti

Il rendiconto è un documento contabile molto importante che fa capire come funziona la programmazione di un’amministrazione comunale. La sua approvazione, avvenuta in Consiglio comunale di recente, è fondamentale per poter procedere all’assunzione di nuovo personale e per l’utilizzo dei soldi dell’avanzo, quindi per i servizi ai cittadini. «Stiamo investendo tantissimo nei lavori pubblici e nelle politiche sociali», dichiara il sindaco Tomaso Locci. «Dei 42 milioni di euro rendicontati, la metà riguarda quasi completamente le spese per le politiche sociali ma anche quelle per le retribuzioni dei dipendenti comunali e per i lavori pubblici. Queste sono le spese più importanti. Gli altri settori, invece, come ad esempio l’urbanistica, rappresentano una parte minore nel rendiconto. Sono stati recuperati anche dei crediti, fatto che ci permette di avere più denaro nelle casse comunali».

Il sindaco

L’organo di revisione dei conti ha promosso l’operato contabile dell’amministrazione. «L’anno scorso abbiamo usato 8 milioni di euro», prosegue il sindaco, «i revisori ci hanno fatto presente che in un bilancio comunale non possono essere accantonate cifre così importanti ma devono essere usati per efficientare la macchina amministrativa, con nuove assunzioni e quant’altro». Ovviamente non si possono utilizzare tutti i soldi dell’avanzo, bisogna lasciare almeno 2-3 milioni a disposizione per eventuali situazioni di emergenza dal punto di vista contabile, quindi per tutelare le casse.

Le polemiche

Locci replica anche alle critiche sui soldi spesi per gli eventi dell’estate monserratina che – a detta di Monserrato in Movimento avrebbero dovuto essere investiti nelle politiche sociali: «I soldi per la cultura e lo spettacolo sono stanziati esclusivamente per questo e non possono essere utilizzati per altre finalità», dice. «Sono due settori che servono per aggregare le persone. Per San Lorenzo c’è stato il boom di presenze come mai si era visto prima. Tantissimi cittadini erano entusiasti di tornare in piazza. Le politiche sociali vengono coperte invece da denari appositi, quindi la ritengo una polemica sterile. Il fatto che abbiano votato contro il rendiconto, dimostra che ormai fanno parte dell’opposizione».

