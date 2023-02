Ecco il Sulcis del Carignano tra fenici, miniere, castelli E Ugolino della Gherardesca conte di terre antichissime 

L’origine di questo vitigno autoctono resta avvolta dal mistero. Coltivato da sempre nel Sulcis, potrebbe essere arrivato nell’Isola durante la dominazione aragonese. Ma secondo molti studiosi la sua presenza sarebbe decisamente antecedente. La primogenitura spetterebbe agli antichi Fenici approdati nell’isola di Sant’Antioco dove fondarono Sulci. Avrebbero impiantato le prime viti, un’ipotesi sorretta anche dalla presenza di simili vitigni in altri Paesi dell’Africa mediterranea, ex colonie fenicie. «Ma è certo che il Carignano del Sulcis dal punto di vista genetico è un unicum al mondo», spiega Gianni Lovicu, studioso e responsabile settore vitivinicolo Agris e autore di Akinas, un vero atlante dei vitigni sardi. Sant’Antioco e Calasetta, dunque, ma anche Santadi e Sant’Anna Arresi, dove i vigneti a piede franco sono gemme da custodire. Lo fanno mirabilmente le cantine sociali, come anche molti privati. E c’è, tra loro, chi ha voluto andare oltre e condividere questo impegno con un progetto di salvaguardia, ideato e portato avanti con passione da Luisa Camoglio, che dà la possibilità di adottare come fossero figlie e figli, viti e filari di Carignano. Una resilienza biologica per restare nella storia.

In un calice c’è il fascino di questa sconfinata avventura. La grande Doc del Sulcis (da disciplinare meno estesa della regione medievale, con 17 Comuni), rivela fitte pagine di storia. «Nel Sulcis si vinifica almeno dalla prima metà del Ferro, IX-X secolo avanti Cristo, come è documentato da recenti scavi effettuati nei territori di Santadi dove sono stati ritrovati vinaccioli che in qualche modo custodiscono la genetica dei nostri vitigni», spiega l’archeologo Giorgio Murru, innamorato di questo angolo di Sardegna e della lunga storia del vino isolano. E proprio Santadi è capitale del Carignano con la sua storica cantina sociale presieduta da quasi mezzo secolo da Antonello Pilloni. La terra del tempo è ben spiegata dalle parole di Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna ma soprattutto esperto con profonde radici sulcitane. «Il Carignano è senza dubbio una delle perle della produzione vitivinicola della nostra Isola, che ha trovato nel Sulcis, terra antichissima tra le sabbie battute dal vento di maestrale, la sua dimora ideale», spiega. «Sabbie che hanno preservato la vite dagli attacchi della fillossera e hanno permesso il perpetuarsi indisturbato dell’alberello latino a piede franco. I vigneti su sabbia si impiantano ancora oggi utilizzando le talee ottenute dai tralci selezionati durante la potatura, preservando così la biodiversità del territorio nei secoli. Vigneti integri che superano i cento anni con produzioni bassissime e qualità eccelsa. Il vino che ne deriva – conclude – è un esempio assoluto di armonia, equilibrio, tannini nobili e carattere fortemente identitario che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo».

«La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia». David Herbert Lawrence nel suo “Sea and Sardinia” racconta il mito e il mistero di un’Isola vista con il cuore di un viaggiatore inglese. Ma a Sud Ovest di questa terra quelle parole si caricano di un realismo che disarma: sono le sabbie del Carignano quelle che sanno svelare compiutamente la sostanza di quella verità scritta nel 1921. Qui nelle miniere si stratificano epoche e civiltà, convivono gli antichi popoli di Seruci e di Monte Sirai, i clan familiari della grande Sulci e le guarnigioni di Bisanzio. Persino i pirati musulmani, prima dei viaggiatori di sempre e dei notabili pisani cacciati dagli aragonesi, che hanno appassionato il Sulcis di Emilio Salgari (“Le pantere di Algeri” e “La pesca del tonno”). Fitte trame, insomma, impresse nelle antichissime rocce geologiche, antenate del continente europeo, su cui svettano i resti di tre gloriosi castelli, quelli voluti da Ugolino della Gherardesca conte di Donoratico, notabile dell’aristocrazia in Pisa e re di questa terra. Nel Sulcis del Carignano, come in pochissimi altri luoghi, le linee del tempo si fanno sottili, labili, tanto da scomparire.

«La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia». David Herbert Lawrence nel suo “Sea and Sardinia” racconta il mito e il mistero di un’Isola vista con il cuore di un viaggiatore inglese. Ma a Sud Ovest di questa terra quelle parole si caricano di un realismo che disarma: sono le sabbie del Carignano quelle che sanno svelare compiutamente la sostanza di quella verità scritta nel 1921. Qui nelle miniere si stratificano epoche e civiltà, convivono gli antichi popoli di Seruci e di Monte Sirai, i clan familiari della grande Sulci e le guarnigioni di Bisanzio. Persino i pirati musulmani, prima dei viaggiatori di sempre e dei notabili pisani cacciati dagli aragonesi, che hanno appassionato il Sulcis di Emilio Salgari (“Le pantere di Algeri” e “La pesca del tonno”). Fitte trame, insomma, impresse nelle antichissime rocce geologiche, antenate del continente europeo, su cui svettano i resti di tre gloriosi castelli, quelli voluti da Ugolino della Gherardesca conte di Donoratico, notabile dell’aristocrazia in Pisa e re di questa terra. Nel Sulcis del Carignano, come in pochissimi altri luoghi, le linee del tempo si fanno sottili, labili, tanto da scomparire.

Le verità di un vino

In un calice c’è il fascino di questa sconfinata avventura. La grande Doc del Sulcis (da disciplinare meno estesa della regione medievale, con 17 Comuni), rivela fitte pagine di storia. «Nel Sulcis si vinifica almeno dalla prima metà del Ferro, IX-X secolo avanti Cristo, come è documentato da recenti scavi effettuati nei territori di Santadi dove sono stati ritrovati vinaccioli che in qualche modo custodiscono la genetica dei nostri vitigni», spiega l’archeologo Giorgio Murru, innamorato di questo angolo di Sardegna e della lunga storia del vino isolano. E proprio Santadi è capitale del Carignano con la sua storica cantina sociale presieduta da quasi mezzo secolo da Antonello Pilloni. La terra del tempo è ben spiegata dalle parole di Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna ma soprattutto esperto con profonde radici sulcitane. «Il Carignano è senza dubbio una delle perle della produzione vitivinicola della nostra Isola, che ha trovato nel Sulcis, terra antichissima tra le sabbie battute dal vento di maestrale, la sua dimora ideale», spiega. «Sabbie che hanno preservato la vite dagli attacchi della fillossera e hanno permesso il perpetuarsi indisturbato dell’alberello latino a piede franco. I vigneti su sabbia si impiantano ancora oggi utilizzando le talee ottenute dai tralci selezionati durante la potatura, preservando così la biodiversità del territorio nei secoli. Vigneti integri che superano i cento anni con produzioni bassissime e qualità eccelsa. Il vino che ne deriva – conclude – è un esempio assoluto di armonia, equilibrio, tannini nobili e carattere fortemente identitario che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo».

Terra e mito

L’origine di questo vitigno autoctono resta avvolta dal mistero. Coltivato da sempre nel Sulcis, potrebbe essere arrivato nell’Isola durante la dominazione aragonese. Ma secondo molti studiosi la sua presenza sarebbe decisamente antecedente. La primogenitura spetterebbe agli antichi Fenici approdati nell’isola di Sant’Antioco dove fondarono Sulci. Avrebbero impiantato le prime viti, un’ipotesi sorretta anche dalla presenza di simili vitigni in altri Paesi dell’Africa mediterranea, ex colonie fenicie. «Ma è certo che il Carignano del Sulcis dal punto di vista genetico è un unicum al mondo», spiega Gianni Lovicu, studioso e responsabile settore vitivinicolo Agris e autore di Akinas, un vero atlante dei vitigni sardi. Sant’Antioco e Calasetta, dunque, ma anche Santadi e Sant’Anna Arresi, dove i vigneti a piede franco sono gemme da custodire. Lo fanno mirabilmente le cantine sociali, come anche molti privati. E c’è, tra loro, chi ha voluto andare oltre e condividere questo impegno con un progetto di salvaguardia, ideato e portato avanti con passione da Luisa Camoglio, che dà la possibilità di adottare come fossero figlie e figli, viti e filari di Carignano. Una resilienza biologica per restare nella storia.

Un luogo amato

Il Sulcis del Carignano è tutto in quella vitalità che segnò l’età giudicale isolana. Basta ascoltare con quale passione l’archeologo Murru, profondo studioso del medioevo sardo, ripercorre le vicende che legano i patrizi dei Donoratico della Gherardesca al Sulcis e al resto dell’Isola. Il conte Ugolino, tralasciando naturalmente la fantastica deformazione dantesca che lo ha reso famoso nel mondo, «fu in realtà uno statista, un grande stratega, a tutti gli effetti riconosciuto come un sovrano nell’Isola». Due date e due luoghi: «Nel 1252 Ugolino viene nominato a Torres vicario del re Enzo di Svevia, allora prigioniero a Bologna. Nel 1258 il conte è nella spedizione pisana contro Santa Igia. La roccaforte capitale cagliaritana, alleata con Genova, capitolò anche grazie all’apporto dei Donoratico della Gherardesca. In cambio il capitano della flotta Ugolino e il cugino Gherardo ottennero la parte sud occidentale del giudicato». Al conte che Dante collocò nel IX cerchio dell’Inferno, dove sono puniti i traditori della patria e degli ospiti, si deve la fondazione di Villa di Chiesa (Iglesias). Diede nuovo impulso all’attività minerarie, durante il suo feudo fu stilato il Breve ed edificati i castelli di Slavaterra (Iglesias), di Gioiosa Guardia (Villamassargia) e di Acquafredda (Siliqua) che domina la piana del Cixerri. Eccola abbozzata la grande opera d’arte custodita nel rubino del Carignano con il suo Sulcis fuori dalla Storia. Perché la contiene tutta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata