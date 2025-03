Ecco il Sentiero delle cernitrici  

Era il 4 maggio 1871 quando nel cantiere Azuni di Montevecchio morirono 11 donne cernitrici. La più anziana aveva 50 anni, la più giovane, Anna, solo 11. Una tragedia rimasta nascosta per lungo tempo, fino a quando Iride Peis, 84 anni, l’ha scoperta e resa pubblica nei suoi libri. Ieri, la memoria di queste donne è stata onorata con l’inaugurazione del Sentiero (ad anello) delle Cernitrici, il numero 180A della rete escursionistica della Sardegna e parte del Cammino minerario di Santa Barbara. Un progetto di valorizzazione turistico-culturale promosso dal Comune di Guspini e dalle associazioni X Conoscere X Fare e Sa Mena, reso possibile grazie al contributo del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, in collaborazione con Forestas e il Cammino minerario di Santa Barbara. Montevecchio, per l’occasione, è stata invasa dagli escursionisti.

Il ricordo

Peis, maestra, scrittrice e poetessa, si emoziona ricordando i fatti: «Se la tragedia è stata dimenticata, nessun nome deve esserlo ora. Dormivano nel cantiere, su giacigli di fortuna. Mentre 30 di loro riposavano nel dormitorio, la grande vasca d’acqua usata per lavare i minerali sopra di loro si ruppe facendo crollare il tetto e travolgendole». Peis ha ricordato Giampiero Pinna, figura del Parco geominerario, che le disse: «Grazie per aver riportato alla luce la storia delle donne». Francesca Tuveri, assessora alla Cultura di Guspini, ha descritto il progetto collettivo: «Restituisce dignità a una storia rimasta nascosta per troppo tempo dove i responsabili furono impuniti». Fabrizio Atzori, presidente del Parco geominerario, ha sottolineato l'importanza delle collaborazioni per «valorizzare il territorio». Valentina Orgiu, Fondazione Cammino Santa Barbara: «Questa tragedia ci ricorda le dure condizioni di vita e di lavoro, e quanto sia stato difficile e lungo il cammino per affermare i loro diritti». Clelia Atzori, X Conoscere X Fare, ha dichiarato: «Già l’associazione Elafos aveva posizionato una targa con i nomi delle cernitrici, e con la Filodrammatica Guspinese ogni 4 maggio si ricorda la loro storia. Oggi restituiamo dignità alle lavoratrici di allora».

I nomi

Dopo l’inaugurazione nel borgo, al cantiere Azuni, la Filodrammatica Guspinese ha inscenato una rievocazione teatrale: Lucia Serpi, Anna Pusceddu e Monica Sanna, erano le donne di quel passato. Le componenti dell’associazione “11 maggio 1920” di Iglesias hanno poi pronunciato i nomi delle vittime, seguite da una poesia letta da Raimondo Congia. Commozione per gli oltre 400 escursionisti arrivati da varie zone della Sardegna: Liliana Cuccu e Valeria Andreozzi, hanno commentato: «Un dramma che segna la memoria e il cuore di tutti».Spazio anche per la premiazione dei primi pellegrini che hanno percorso 100 chilometri del Cammino e, per le donne, l’iniziativa “Leg's Go Women” con pernottamenti gratis nelle strutture convenzionate.

RIPRODUZIONE RISERVATA