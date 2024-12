«Ecco il segreto di un matrimonio felice» 

Una grande festa per celebrare gli anniversari di matrimonio e chi da 10, 25 o 50 anni rinnova quotidianamente la promessa d’amore. Don Paolo Sanna accoglie trenta coppie e tra i banchi della chiesa di San Pietro ad Assemini l’emozione è quella del primo giorno anche se i veli nuziali hanno lasciato spazio al candore dei capelli di chi si ama da più di mezzo secolo. «La festa della Sacra famiglia con la celebrazione degli anniversari di matrimonio è una bellissima occasione per aiutare tutti a riflettere sull’importanza, la bellezza e la preziosità della famiglia per la chiesa e la comunità sociale. Il futuro dell’umanità passa attraverso la famiglia». Dopo la cerimonia gli sposi raccontano l’emozione del primo bacio, quella di guardarsi e riconoscersi, la dedizione, il supporto reciproco, raccontano dei figli e di come si resiste alla quotidianità ai problemi e della fede che sostiene.

Felicità

Anna Scalas, 80 anni, e Beniamino Cappai, 78, assieme da 53 anni con due figli: «Il segreto per rimanere uniti? Capirsi e a turno cedere alle richieste dell’altro, appagarlo con l’obiettivo di vederlo felice. È un po’ il segreto della felicità rendere felice l’altro. A guardarci indietro possiamo dire che sono stati 53 anni di dolcezza e oggi ricordiamo solo quella». Luigi Talloru, 73 anni, e Atzori Raffaela, 69, 50 anni di matrimonio, tre figli e quattro nipoti: «Il segreto della convivenza è avere molta pazienza», si guardano con occhi che ridono e lui risponde «non solo il marito deve avere pazienza, anche la moglie. Le coppie oggi non raggiungono questo traguardo perché credono che divorziare sia più semplice ma non è cosi: se non ottengono quello che vogliono rompono, vogliono tutto e subito. Per noi stare assieme rappresentava tutto, le difficoltà si affrontano meglio insieme e i figli sono stati il nostro collante».

Pazienza

Maria Cristina Collu, oggi 86 anni, Giovanni Casula, 86, tre figli: «In tantissimi anni di matrimonio si vivono alti e bassi, i bassi si superano con pazienza e sopportazione, ma oggi è cambiato tutto, i giovani non sopportano nulla e alla minima offesa si lasciano, noi invece le offese le facevamo durare poco e cercavamo un modo per riappacificarci, a volte bastava semplicemente un sorriso per riprendere il dialogo. Il dialogo è indispensabile». Benigno Mameli, 87 anni, e Rosa Saba, 85, tre figli: «Quando abbiamo festeggiato 60 anni di matrimonio i figli ci hanno regalato un poster su cui hanno scritto che erano orgogliosi di noi. Per noi è una benedizione essere ancora assieme e in salute. I baci? Veloci e rubati: c’era sempre mia suocera a fare la guardia». Antonietta Serreli, 71 anni, e Diego Secci, 75: «Il segreto di 50 anni di matrimonio è volersi bene e rispettarsi. La dichiarazione? Un secchio d’acqua scivolato a lei per sbaglio, io ho sollevato lo sguardo e l’ho vista. Guardi, le posso dire, un colpo di fulmine davvero». Gianluca Nioi, 42 anni, e Federica Piga, 40, festeggiano il decimo anniversario, ascoltano tenendosi per mano: l’amore è tutto nei loro occhi.

