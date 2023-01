Ecco il sale per gli chef stellati 

Il sale di Sant’Antioco approda negli Stati Uniti d’America nelle cucine degli chef stellati.

Il business

Dalla ormai nota commercializzazione fatta negli anni con la Finlandia e con il Canada per essere sparso nelle strade ghiacciate, a dimostrare l’alta qualità del prodotto per finalità alimentari ci ha pensato “Bon’ora”, l’azienda che fa capo a Ester Fadda e che nel giro di poco tempo ha dato lavoro a 15 persone, cinque in pianta stabile e 10 stagionali. Il 23 gennaio, da Sant’Antioco partiranno i primi bancali di sale con destinazione America, più precisamente Seattle. «Ho sempre creduto nelle potenzialità del sale e delle sue peculiarità come elemento distintivo del nostro territorio - dice Ester Fadda - un prodotto unico, con una grande storia. Dai primordi della nostra attività abbiamo voluto dare valore a questo prodotto di grande pregio nelle sue varie declinazioni di sale integrale, fior di sale e sale speziato. Questa volta l'interesse per il nostro sale ha suscitato l'attenzione di un importatore americano e tra qualche giorno il sale di Sant'Antioco, inserito nel nostro progetto di valorizzazione territoriale, partirà per Seattle, nelle cucine di chef stellat». Il valore aggiunto è dato soprattutto dall’aromatizzazione di un prodotto naturale che non subisce nessuna alterazione chimica. «Da tempo esportiamo i nostri prodotti in diversi paesi europei - continua - ma adesso si è aperta per noi questa opportunità americana e intendiamo dedicarci offrendo il massimo delle nostre capacità».

Il viaggio

Da Sant’Antioco i bancali sono destinati al porto di Livorno da dove poi, il container partirà alla volta di Seattle. «L'azienda importatrice, ha selezionato le referenze sale marino integrale, fior di Sale e sale aromatizzato al mirto - dice Enrico Cannavà, marito di Ester Fadda - il sale viene acquistato dalle saline di Sant’Antioco per essere successivamente lavorato all'interno della nostra azienda dove i nostri collaboratori procedono alla cernita e alla selezione del sale, con il fine di commercializzare il miglior sale integrale della nostra salina. Tra i prodotti selezionati spicca il fior di sale. Si tratta di un sale pregiatissimo che si presenta in cristalli finissimi che si depositano nella parte superiore delle vasche di raccolta e viene raccolto interamente a mano nei mesi più caldi. La tipologia di questo sale è molto conosciuta nella ristorazione stellata ed è presente nelle botteghe specializzate ma anche nei supermercati che dedicano spazi alla valorizzazione dei prodotti territoriali. «Le opportunità di espansione commerciale sono molto interessanti con le conseguenti ricadute in termini occupazionali - conclude Ester Fadda - infatti l’azienda importatrice ha un target di clienti molto esigente e ci ha selezionato ritenendo il sale delle Saline di Sant’Antioco il migliore, naturalmente dopo la nostra lavorazione”. Sale al mirto, all’origano o al peperoncino sono solo alcune delle varietà che al tutto aggiunge una speranza: «Il sale da noi selezionato – conclude – non sarà solo identificato come occasione per mangiar bene, ma soprattutto potrebbe avere ricadute positive anche dal punto di vista della visibilità turistica dell'Isola oltre oceano».