Ecco il Rally Italia Sardegna Oggi lo show nel cuore di Olbia 

Olbia . Il parco assistenza ospitato all’Isola Bianca - per via dei lavori in corso al Molo Brin - ha preso forma e il conto alla rovescia della 22ª edizione del Rally Italia Sardegna è quasi terminato. Alle 13, con i 2,19 km dello spettacolare shakedown Cabu Abbas, nel cuore di Olbia, si sentiranno i primi rombi dei motori delle 68 vetture in gara nel 6º round del Campionato del Mondo Rally Wrc. La tappa tricolore organizzata dall’Aci col supporto della Regione prevederà 320,24 km crono, 16 speciali e 1191 km totali. Oggi anche la partenza cerimoniale, domani le speciali Arzachena, Calangianus-Berchidda e Sa Conchedda; sabato Coiluna-Loelle, Lerno-Su Filigosu e Tula-Erula e domenica San Giacomo-Plebi e la power stage Porto San Paolo.

La vigilia

Ieri le auto da gara erano già nel parco assistenza, affidate ai meccanici che curano ogni dettaglio: devono essere al top in vista del lungo weekend di gara e ogni grammo fa la differenza, anche perché le verifiche, come regolamento impone, non concedono errori. Intanto gli equipaggi sono reduci dal secondo giorno di ricognizioni del percorso, foto di rito e briefing. Una vigilia carica di aspettative, in cui innanzitutto si è felici di esserci, cosa mai scontata, e poi si spera di far bene. Per i piloti del Wrc, attesa alle stelle. In Toyota Evans corre per mantenere il primato, Ogier proverà a riscattare la sconfitta di un soffio del 2024 e, se vincerà come nel 2021, aggancerà Loeb a quota 5 nell’albo d’oro del Ris. Ma ci sarà anche Rovanperä, che qui non ha mai vinto, e Katsuta e Pajari. La Hyundai punterà su Tänak e Neuville, che hanno vinto le ultime 3, e sul francese Fourmaux. Ford MSport calerà un poker con Munster, Sesks, Mcerlean e Serderidis. Poi Wrc2 - tra cui gli azzurri Daprà-Guglielmetti e il ceco Prokop, alla 20ª presenza - e Wrc3.

I sardi

I sei equipaggi sardi si contenderanno il “Mundialeddu”. Su Skoda Fabia Evo, Dettori-Pisano (Wrc2), Marrone-Fresu, Biancu-Mazzone e Corda-Frau. Su Ford Fiesta Rally3 Mara-Cottu (unica sarda) e su Peugeot 208 Rally4 Ledda-Mele. A questi si sommano il pilota Francesco Tali (Ford Fiesta Rally2) e il naviga Stefano Pudda (Skoda Fabia Rs).

Francesco Marrone è l’unico sempre presente al Ris: «Lo prendo come un segno di salute, vuol dire che fino adesso è andato tutto bene, senza grossi imprevisti. Le prove sono belle e difficili, da mondiale. San Giacomo la più impervia ma le insidie, in 3 giorni di battaglia, non mancheranno mai». Giuseppe Dettori non ha dubbi: “La mia preferita è Arzachena, la prova di casa, ma sono una più bella dell’altra: impegnative, complesse e molto tecniche». Al debutto in Italia e nel mondiale il 18enne di Burgos, Valentino Ledda: «Sono emozionatissimo, sarà dura. La 208 è super performante ma in una gara così rocciosa e calda dovrò gestire gomme e meccanica. Grato agli sponsor per avermi dato modo di debuttare in casa col mio primo mondiale».

