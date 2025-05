Ecco il quadro delle wild card del Foro Italico 

Aryna Sabalenka centra il suo secondo 1000 stagionale. A Madrid, la numero 1 del mondo si è imposta 6-3, 7-6(3) sulla statunitense Coco Gauff. Oggi la finale maschile, con il britannico Jack Draper opposto al norvegese Casper Ruud.

In attesa del primo allenamento a Roma di Jannik Sinner (domani, alle 19, sul Centrale), le prequalificazioni ha completato il quadro delle wild card degli Internazionali Bnl d'Italia. Nelle qualificazioni maschile ci sarà Gabriele Piraino, in doppio Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato. Nel femminile, Federica Urgesi e Arianna Zucchini nel main draw, Anastasia Abbagnato, Federica Di Sarra, Lisa Pigato e Angelica Raggi nelle quali, Pigato e Tyra Grant in doppio.

Sette giorni fa, Piraino aveva vinto il torneo a Santa Margherita di Pula. Stavolta, non è riuscito il bis italiano, con Andrea Guerrieri che ha perso 5-7, 7-6(2), 7-6(4) in oltre tre ore e mezza di gioco contro il britannico Paul Jubb nella finale del quinto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nella finale femminile, Dalila Spiteri sfida l'ucraina Oleksandra Oliynykova. ( a.bu. )

