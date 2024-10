«Ecco il programma natalizio» 

Manca ancora il nome ma l’amministrazione comunale garantisce festeggiamenti per Natale e Capodanno. L’obiettivo è continuare la sperimentazione già avviata l’anno scorso, cioè realizzare l’evento clou non la notte di San Silvestro ma bensì per quella di San Davide, il 29 dicembre.

Il programma

Si stanno definendo gli ultimi dettagli del cartellone che partirà dal 7 dicembre e sarà ricco di appuntamenti per grandi e piccini, con spettacoli circensi, cabaret, musica gospel e jazz, animazione e tanto altro ancora. Come per gli anni passati, grandi protagonisti saranno i centri commerciali naturali e la Pro Loco. Per Mauro De Sanctis del Consorzio Fieristico Sulcitano «dal 7 al 24 dicembre quest’anno via Manno rivestirà gli abiti di salotto buono della città. Tutti gli alberi e i pali della luce verranno illuminati e addobbati e saranno allestite 17 casette che ospiteranno il mercatino di natale. Nei tre weekend di quel periodo si chiuderà al traffico e sarà allestito un palco che ospiterà musicisti, cabarettisti e quant’altro. Stiamo lavorando anche ad alcune sorprese che sveleremo più avanti». Anche Massimo Fadda di Carbonia Produce ha le idee ben chiare: «È in fase di completamento l’organizzazione di un ricco programma che quest’anno abbiamo voluto dedicare ai più piccoli. Partiremo l’8 dicembre con uno spettacolo di circo contemporaneo, con una parata che attraverserà via Gramsci per concludersi in piazza Roma. Il 26 dicembre, in un palco allestito per l’occasione, sarà la volta del Christmas Day, giunto alla sua terza edizione, il 27 e il 28 importanti momenti di animazione e per il 29 stiamo lavorando per portare una beniamina dei più piccoli, ovvero Lucilla. Inoltre il 28 e il 29 sulla parete della torre civica sarà allestito un vero palcoscenico di video mapping». Anche la Pro Loco ha grandi idee, spiega il presidente Franco Marongiu: «In tutto il periodo natalizio animeremo i quartieri principali e tutte le frazioni, con un trenino affollato di elfi che accompagnano Babbo Natale. Per il 18 dicembre, compleanno della città, stiamo pensando ad un concerto gospel in piazza Roma. Se per motivi logistici fossimo costretti a farlo in teatro, comunque la piazza ospiterà un altro appuntamento musicale».

Il concerto

Per quanto riguarda il Capodanno anticipato, l’assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta dice: «Siamo alla ricerca delle risorse per partecipare e cofinanziare il bando regionale per il Capodanno e l’auspicio è quello di portare anche quest’anno un artista di calibro nazionale. Stiamo facendo quanto possibile per animare la città, in sinergia con le associazioni, in un periodo molto importante per le attività commerciali». L’assessora alla Cultura Giorgia Meli: «Quest’anno inseriremo anche un‘importante novità ovvero una rassegna jazz tutta al femminile che si terrà al teatro centrale dal 19 al 23 dicembre, accompagnata da diversi incontri. Vogliamo proseguire nel percorso per confermare Carbonia polo di attrazione culturale del territorio e dell’Isola».

