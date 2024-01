«Ecco il progetto per il Lungomare»  

Il cotto fiorentino lascerà spazio alla trachite bianca nel secondo lotto dei lavori di riqualificazione del lungomare di Portoscuso. La Giunta guidata da Ignazio Atzori ha dato il via libera al progetto esecutivo per la seconda parte dell’intervento che interesserà la passeggiata adiacente al porticciolo turistico. Costerà 800 mila euro: in parte le risorse sono già disponibili, in parte arriveranno dall’avanzo di amministrazione.

«Si tratta di un’opera importante per rendere Portoscuso sempre più accogliente - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Alimonda - prevede la sostituzione della pavimentazione fino all’altezza de Il Faro, sarà aggiunto qualche nuovo affaccio verso il porticciolo e dove possibile sarà rimossa la ringhiera. Abbiamo pensato di far partire le opere dopo l’estate in modo da non creare disagi alle attività turistiche nel bel mezzo della stagione». Il secondo lotto quindi partirà dopo l’estate e sarà in continuità con la prima parte dell’intervento conclusa lo scorso maggio. Nei programmi per la riqualificazione del Lungomare c’è anche un terzo lotto che però deve essere ancora progettato e finanziato.

