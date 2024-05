Ecco il progetto per i nuovi ponti di legno 

A Elmas pronto a partire il nuovo progetto dei ponticelli di legno. L’amministrazione comunale non perde tempo e si muove subito per avviare la realizzazione delle nuove passerelle lignee che consentiranno l’attraversamento del rio Sestu. Le vecchie sono state distrutte dall’incendio che la scorsa settimana ha invaso la prima periferia del paese in località Giliacquas. Il rogo di origine dolosa ha reso completamente impraticabili i camminamenti e l’impalcato, deteriorando ulteriormente il già compromesso materiale costruttivo.

Per puro caso l’iter del progetto di manutenzione straordinaria, avviato nei mesi scorsi per restituire alla cittadinanza l’infrastruttura, stava per essere approvato in via definitiva. Difatti la giunta comunale di Elmas ha da poco deliberato gli interventi di recupero e messa in sicurezza di due ponti di attraversamento pedonale, tra i quali uno in località Giliacquas e l’altro sul rio Sestu, stanziando 425mila euro. Il progetto pre-incendio prevedeva interventi di recupero strutturale degli impalcati in legno e la loro parziale sostituzione con l’alluminio.

Dopo l’incendio i costi di smaltimento aumenteranno e non sarà più possibile utilizzare i tiranti in acciaio della struttura precedente. Una volta determinati l’effettivo incremento dei costi il progetto definitivo verrà approvato e il cantiere avviato. L’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi: «Sono molto dispiaciuta che sia stato fatto un gesto così grave e faremo di tutto perché questo non rallenti l’esecuzione dei lavori in modo».

