Ecco il progetto per far rinascere la storica Casa Diana 

Servono 300mila euro per il recupero e la manutenzione di Casa Diana, uno degli edifici più significativi di Segariu: il Comune ha fatto richiesta di un finanziamento alla Regione. L’obiettivo è restituire l’edificio alla collettività, trasformandolo in un polo culturale e istituzionale capace di ospitare diversi servizi. «Le idee sono tante – sostiene il sindaco Andrea Fenu - e gli spazi potrebbero essere destinati alla biblioteca, così come a uffici o sale espositive». Casa Diana era stata donata al Comune dagli eredi della storica famiglia proprietaria. «Oggi quel dono – aggiunge Fenu – diventa il punto di partenza per un progetto di rilancio culturale e turistico, motivo per cui l’amministrazione ha deciso di investire 127mila euro come quota di cofinanziamento». L’edificio, affacciato sulla via Roma, risale alla fine dell’Ottocento e fu completato nel 1902. Realizzato in stile Liberty, si distingue per l’eleganza architettonica e per i numerosi elementi decorativi originali: affreschi ancora ben conservati, piastrelle a motivi floreali, infissi in legno con chiusure d’epoca e archi in mattone cotto.

