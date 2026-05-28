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Scuola civica
29 maggio 2026 alle 00:27

Ecco il premio nazionale di musica 

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La scuola civica Chironi investe sui giovani talenti della musica con una competizione nazionale. Sono già 200 gli iscritti da tutta Italia per la prima edizione del “Premio città di Nuoro”, concorso organizzato dalla scuola civica “Antonietta Chironi” che, dall’11 al 13 giugno, trasformerà l’auditorium dell’istituto in uno spazio dedicato a solisti, ensemble, cori e orchestre. L’iniziativa è stata presentata ieri nell’aula consiliare del Comune. «Una scuola di eccellenza che opera con efficacia e continuità», ha detto il sindaco Emiliano Fenu. La direttrice Laura Cocco è soddisfatta dei primi risultati: «È un’iniziativa di grande valore, a livello nazionale. Ci rende davvero orgogliosi, conferma la tradizione di Nuoro come città che ha sempre sostenuto la cultura come strumento di crescita sociale e relazionale. I 200 iscritti provenienti dalle scuole di tutta Italia, per la prima edizione, sono già un riscontro notevole». Il concorso è aperto a tutti i generi musicali, dalla musica classica al jazz, a quella tradizionale. L’assessore alla Pubblica istruzione Domenico Cabula ha aggiunto: «Una tradizione solida, quella della scuola civica, va sostenuta e dà tanto alla città». Il 13, dalle 10, il concerto conclusivo con la cerimonia di premiazione e un premio speciale dedicato a Franco Oppo. (g. pit.)

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