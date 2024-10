Ecco il premio di diploma 

Il Comune di Curcuris ha deciso di indire il “Premio di diploma”. Un riconoscimento dedicato a chi ha ottenuto il diploma di maturità con una votazione di rilievo, pensato per dare un sostegno economico agli studenti residenti che hanno concluso con un voto dal 90 al 100 (anche con lode) il loro percorso di studio nelle Secondarie di secondo grado. Saranno tre le borse di studio assegnate: da 400 euro, 350 euro e un’altra da 250, seguendo il criterio della votazione più alta. A parità di punteggio gli importi saranno uguali suddividendo la somma totale a disposizione in più borse di studio. Le richieste, corredate dalla documentazione richiesta, andranno presentate entro giovedì 31 all’Ufficio servizi sociali e culturali o Protocollo del Comune, o via pec (protocollo.curcuris@legalmail.it).

RIPRODUZIONE RISERVATA