Ecco il “Post partita” 

Nuovo impegno per il Cagliari di Claudio Ranieri, che oggi alle 15 affronta il Monza di Raffaele Palladino allo stadio Brianteo nella decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. La diretta del prepartita e la radiocronaca del match su Radiolina, con la voce di Lele Casini e Luca Neri a raccontare ogni minuto della sfida. Al triplice fischio, spazio al “Post partita” alle 17 anche su Videolina, con i commenti a caldo dei protagonisti – tra allenatori e giocatori - e le sensazioni dei tifosi, che avranno l’occasione di telefonare in diretta e partecipare all’analisi della gara, fondamentale, manco a dirlo, nella lotta per la salvezza. La squadra rossoblù è reduce da quattro risultati utili consecutivi, tra i pareggi contro Udinese e Napoli e le vittorie su Empoli e Salernitana.