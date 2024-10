Ecco il podio del Premio Giulio Angioni di Guasila 

Si è chiusa con la cerimonia del Premio letterario Giulio Angioni l'ottava edizione del Festival dell'Altrove, evento dedicato ai libri e alla cultura organizzato dal Comune di Guasila. Ed ecco il podio: per la categoria Saggistica è stato premiato Adriano Favole, docente di antropologia culturale all’Università di Torino, con “La via selvatica. Storie di umani e non umani” (Laterza); per la sezione Poesia ha vinto lo scrittore e poeta Emilio Nigro. Nella categoria Narrativa inedita ha vinto Daniela Gianquinto con il romanzo “Fortunato”, per la Narrativa edita Daniela Raimondi con “Il primo sole dell’estate” (ed. Nord).

Tra i premi è stata assegnata una borsa di studio per l'Università ad Alessandra Vacca, mentre per la sezione tesi di laurea a studenti di Guasila sono state premiate le cinque studentesse Paola Porcu, Maddalena Torlini, Laura Ortu, Veronica Angioni e Sabrina Enis.

Assegnati, infine, il Premio alla Carriera al giornalista Giacomo Mameli, mentre Geppi Cucciari ha ricevuto il Premio speciale. L’attrice, autrice e conduttrice televisiva era assente perché impegnata alla Festa del cinema di Roma, ha inviato un messaggio.

