Ecco il podio del Premio Città di Sassari 

L’edizione numero diciassette del Premio letterario internazionale Città di Sassari ha richiamato oltre 500 opere di 336 autori. La giuria del più completo premio letterario internazionale della Sardegna, parte integrante del Festival OttobreInPoesia (entrambi ideati e diretti da Leonardo Onida), ha decretato i vincitori delle cinque sezioni.

Nella sezione Poesia Edita, intitolata ad Angelo Mundula, ha vinto la perugina Anna Maria Farabbi con “Ninnananna Telamimamma”. Il premio della critica è andato ex equo a Paolo Pistoletti per “Al di qua di noi” e Andreina Trusgnach per “L’altalena che non c'era”.

Nella sezione Poesia Inedita, il Premio intitolato a Maria Carta è stato assegnato al cuneese Sergio Gallo per “Kobarid”.

La sezione C, intitolata all’intellettuale e scrittore sassarese Salvatore Mannuzzu e riservata alla narrativa breve e ai racconti, ha visto il successo della sassarese Adele Loriga per “Miele e terra di pietra”.

Nella sezione D (intitolata al romanziere cagliaritano Sergio Atzeni) ha vinto il romanzo “Melinoe vestita di zafferano” del bresciano Nicola Brami. La critica ha premiato Maria Luisa Naitana Azzena per “I fornelli dei naviganti”, romanzo ambientato tra Bosa, Sassari e Stintino.

Infine nella sezione E dedicata al cantautorato, il Premio dedicato a Marisa Sannia lo ha conquistato il parmense Fabrizio Frabetti con i brani “Cani nella notte” e “Radio dell'Est”.

