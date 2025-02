«Ecco il piano per rilanciare Casa Murgia» 

Grazie a un finanziamento di 283mila euro dal Fondo degli Enti Locali si è conclusa la fase di progettazione della Casa Murgia tra Via Mazzini e via Montevecchio, che è già sede di alcune associazioni. Presto sarà approvato il progetto esecutivo, immediatamente cantierabile, con un quadro economico di 880mila euro. «Faremo il possibile per reperire al più presto i fondi necessari alla completa realizzazione degli interventi previsti da questo progetto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru.

L’edificio storico è stato recentemente sottoposto a interventi urgenti di ripristino, progettati dall’ufficio opere pubbliche comunali. «Abbiamo posto le basi per un ampio restauro conservativo», sottolinea Serru.

Il progetto, elaborato dall’architetto Davide Fancello, prevede il consolidamento dell’edificio, il restauro delle facciate e la risoluzione dei problemi di umidità e infiltrazioni. Gli interni verranno riadattati, mantenendo gli elementi architettonici di pregio, come le scale in marmo e le pavimentazioni storiche. I lavori dureranno circa 18 mesi.

Casa Murgia si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, accanto al Monte Granatico e alla ex Scuola Giovanni Antonio Sanna, futuro centro documentale delle Miniere di Montevecchio. Questi edifici, collegati da una pavimentazione di pregio, creano un percorso identitario e turistico. Clelia Atzori Uras, dell’associazione XConoscereXfare che ha sede nella casa storica, auspica tempi rapidi per «rendere lo spazio più funzionale e adatto ad attività culturali, anche durante la stagione invernale». (g. g. s.)

