Ecco il nuovo volto di Porto Flavia 

«Da oggi Porto Flavia riapre ufficialmente». Con queste parole il sindaco di Iglesias Mauro Usai, ha inaugurato ieri mattina il sito minerario nella sua nuova veste: pannelli digitali ed elementi audiovisivi e sonori ora arricchiscono la visita, assicurando un’esperienza immersiva in quello che era il porto minerario sotterraneo progettato dall’ingegnere Cesare Vecelli. Con il sindaco il commissario straordinario e del direttore del Parco geominerario, Roberto Curreli e Fabrizio Atzori,

Il tour

La nuova visita introduce strumenti tecnologici e installazioni multimediali pensati per raccontare la storia del sito senza alterarne l’identità. «Da quando il Comune ha preso in gestione Porto Flavia nel 2019 – ha spiegato Usai – ci siamo messi al lavoro per garantirne la piena fruibilità ma anche per immaginare una riqualificazione capace di dialogare con i linguaggi contemporanei. Schermi, contenuti immersivi e supporti digitali permettono di raccontare utilizzando strumenti moderni». Il progetto è stato sviluppato anche in occasione del centenario del sito e rappresenta, secondo Usai, «un lascito importante dell’amministrazione nella valorizzazione dei siti minerari e nella capacità di attrarre turismo». Il rilancio di Porto Flavia si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio minerario della Sardegna. «Porto Flavia è il fiore all’occhiello del parco geominerario – ha sottolineato Curreli – qualcosa di unico al mondo. Rivalorizzare questi luoghi significa anche rendere omaggio ai minatori che hanno lavorato e perso la vita nelle miniere, contribuendo allo sviluppo della Sardegna». Sulla stessa linea anche il presidente del Parco, che ha parlato di una nuova fase di collaborazione tra istituzioni e territorio. «Momenti come questi sono importanti – ha dichiarato Atzori – perché segnano un percorso di unione tra il Parco e le amministrazioni locali. L’obiettivo comune è tutelare un patrimonio che non appartiene solo al Sulcis Iglesiente ma a tutta la Sardegna».

La ricerca

Il progetto multimediale è stato accompagnato anche da un importante lavoro di ricerca. «Alla base c’è stato lo studio della sound designer Caterina Soddu – ha spiegato Barbara Cadeddu, tra le curatrici del progetto insieme a Barbara Argiolas – che ha ricostruito i suoni originari della miniera attraverso archivi e testimonianze». Nel percorso sono stati inseriti anche filmati delle Teche Rai e contributi fotografici, tra cui quelli del fotografo Dario Coletti. Per le guide turistiche il nuovo allestimento rappresenta un supporto importante: «La storia di Porto Flavia resta la stessa – sostiene la guida Maria Laura Mocci – ma questi strumenti ci aiutano a raccontarla meglio». Anche dal punto di vista turistico le aspettative sono positive. «Il nuovo allestimento permetterà anche a chi lo ha già visitato di tornare e scoprire Porto Flavia in modo diverso - osserva il presidente di Iglesias Turismo, Marco Vacca -. La multimedialità sarà un grande aiuto per le guide, ma non potrà mai sostituirle».

