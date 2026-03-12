VaiOnline
Iglesias.
13 marzo 2026 alle 00:37

Ecco il nuovo volto di Porto Flavia 

Da oggi via alle visite con pannelli digitali e elementi audiovisivi e sonori 

«Da oggi Porto Flavia riapre ufficialmente». Con queste parole il sindaco di Iglesias Mauro Usai, ha inaugurato ieri mattina il sito minerario nella sua nuova veste: pannelli digitali ed elementi audiovisivi e sonori ora arricchiscono la visita, assicurando un’esperienza immersiva in quello che era il porto minerario sotterraneo progettato dall’ingegnere Cesare Vecelli. Con il sindaco il commissario straordinario e del direttore del Parco geominerario, Roberto Curreli e Fabrizio Atzori,

Il tour

La nuova visita introduce strumenti tecnologici e installazioni multimediali pensati per raccontare la storia del sito senza alterarne l’identità. «Da quando il Comune ha preso in gestione Porto Flavia nel 2019 – ha spiegato Usai – ci siamo messi al lavoro per garantirne la piena fruibilità ma anche per immaginare una riqualificazione capace di dialogare con i linguaggi contemporanei. Schermi, contenuti immersivi e supporti digitali permettono di raccontare utilizzando strumenti moderni». Il progetto è stato sviluppato anche in occasione del centenario del sito e rappresenta, secondo Usai, «un lascito importante dell’amministrazione nella valorizzazione dei siti minerari e nella capacità di attrarre turismo». Il rilancio di Porto Flavia si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio minerario della Sardegna. «Porto Flavia è il fiore all’occhiello del parco geominerario – ha sottolineato Curreli – qualcosa di unico al mondo. Rivalorizzare questi luoghi significa anche rendere omaggio ai minatori che hanno lavorato e perso la vita nelle miniere, contribuendo allo sviluppo della Sardegna». Sulla stessa linea anche il presidente del Parco, che ha parlato di una nuova fase di collaborazione tra istituzioni e territorio. «Momenti come questi sono importanti – ha dichiarato Atzori – perché segnano un percorso di unione tra il Parco e le amministrazioni locali. L’obiettivo comune è tutelare un patrimonio che non appartiene solo al Sulcis Iglesiente ma a tutta la Sardegna».

La ricerca

Il progetto multimediale è stato accompagnato anche da un importante lavoro di ricerca. «Alla base c’è stato lo studio della sound designer Caterina Soddu – ha spiegato Barbara Cadeddu, tra le curatrici del progetto insieme a Barbara Argiolas – che ha ricostruito i suoni originari della miniera attraverso archivi e testimonianze». Nel percorso sono stati inseriti anche filmati delle Teche Rai e contributi fotografici, tra cui quelli del fotografo Dario Coletti. Per le guide turistiche il nuovo allestimento rappresenta un supporto importante: «La storia di Porto Flavia resta la stessa – sostiene la guida Maria Laura Mocci – ma questi strumenti ci aiutano a raccontarla meglio». Anche dal punto di vista turistico le aspettative sono positive. «Il nuovo allestimento permetterà anche a chi lo ha già visitato di tornare e scoprire Porto Flavia in modo diverso - osserva il presidente di Iglesias Turismo, Marco Vacca -. La multimedialità sarà un grande aiuto per le guide, ma non potrà mai sostituirle».

