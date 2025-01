Ecco il nuovo volto di piazza Matteotti 

Prima di via Roma, riaprirà certamente piazza Matteotti. Già la prossima settimana, quasi sicuramente. Al più tardi all’inizio di quella successiva. Perché lì i lavori sono terminati già da almeno due settimane; mancano solo le “pulizie” e poi la piazza tornerà definitivamente libera. Il Comune avrebbe potuto aprila già prima di Capodanno ma ha voluto evitare il rischio che qualcuno, durante la notte dei festeggiamenti di fine anno, potesse rovinarla. Ormai è tutto pronto: dalla scorsa estate non si vedevano più operai lavorare in piazza Matteotti. E questo perché i lavori erano terminati e mancava solo da sistemare l’illuminazione pubblica. Che è stata completata.

Il biglietto da visita della città, tra il Comune, la stazione ferroviaria, l’Arst e accanto a via Roma e il Largo sta per rivelare un nuovo volto dopo decenni di degrado e abbandono. Ci sarà la statua di Giuseppe Verdi (restaurata), ci saranno i ficus monumentali, naturalmente, ma anche nuove sedute in legno che circondano le ampie superfici. Non ci sarà più, invece, quella struttura che per un po’ di tempo ospitava un infopoint e che in effetti pareva un corpo estraneo. Mancherà da sistemare solo la fontana a filo, al centro della piazza, impreziosita da giochi d’acqua. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA