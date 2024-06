Ecco il nuovo Consiglio con la Giunta Carracoi 

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento, il nuovo sindaco Andrea Carracoi ha comunicato la squadra di governo. L’esecutivo risulta composto da Giampiero Perseu che oltre alla carica di vicesindaco avrà anche le competenze di lavori e opere pubbliche, ambiente, territorio, decoro e arredo urbano, verde pubblico ed urbanistica. Ottavio Serra si occuperà invece di turismo, sport, tempo libero, volontariato, associazionismo, protezione civile, agricoltura e allevamento. Valeria Floris è assessore al bilancio, progettazione e programmazione delle risorse europee, attività produttive. Al sindaco rimangono attribuite le deleghe in materia di servizi sociali, tributi, istruzione e cultura. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio oltre al sindaco Carracoi fanno parte del gruppo di maggioranza i consiglieri Giampiero Perseu, Ottavio Serra. Enrico Menicalli, Sandra Cau, Marco Cau, Valeria Floris, Lorenzo Lampus. Per la minoranza ne fanno parte Elio Simbula, candidato non eletto alla carica di sindaco, Roberto Figus ed Eugenio Atzori. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA