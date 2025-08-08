Ecco il nuovo campo sportivo 

Dopo una lunga attesa, stasera verrà inaugurato il nuovo impianto sportivo di Segariu, un’opera finanziata attraverso risorse comunali, regionali e ministeriali, per un totale di circa 1 milione e 300mila euro. Sostituito il manto in erba sintetica, sono stati rinnovati la recinzione e i servizi igienici, sistemata l’area esterna; riqualificate le tribune e installato un impianto di illuminazione a Led.

Il taglio del nastro avverrà in occasione del “Memorial Stefano Manis”, a cui verrà intitolata l’intera struttura. «L’amministrazione comunale – sostiene il sindaco Andrea Fenu - guarda allo sport come a un motore di aggregazione sociale».

La conclusione dei lavori arriva a ridosso dell’inizio del campionato calcistico di Prima Categoria, in cui l’Asd Segariu è stabilmente presente da quattro stagioni. «Non vediamo l’ora di accogliere i nostri giocatori e la tifoseria», commenta il presidente Antonio Vargiu.

