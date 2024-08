«Ecco il nostro thriller-erotico»  Kidman e Banderas, stelle a Venezia 

«Amo indagare le donne, gli esseri umani in tutte le loro sfaccettature, ma oggi sono spaventata di consegnare al mondo questo film così estremo. Mi sento esposta e vulnerabile e ora tremo». Così, tra il serio e il faceto, una splendida cinquantasettenne Nicole Kidman, con coda di cavallo e abito nero, parla al Lido di “Babygirl”, film ad alto contenuto erotico in concorso a Venezia alla Mostra internazionale del cinema a firma della regista di origine danese Halina Reijn in cui compare nuda in più di una scena di sesso.

Sesso

L’attrice nel thriller erotico, che sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures, interpreta infatti Romy manager di un’industria robotica, sposata e con figlie, che si trova improvvisamente invischiata in un rapporto sadomaso con un giovanissimo stagista Samuel (Harris Dickinson). Ma il fatto che Romy abbia problemi («non sono normale» dice più volte) c2è già tutto nell'incipit di “Babygirl” dove la vediamo prima fare, con apparente soddisfazione, l'amore con il marito Jacob (Antonio Banderas), ma subito dopo avere un vero orgasmo davanti alle immagini di un sito porno. Scopo di Samuel è quello di ribaltare la situazione, da stagista a dominator facendo attraversare a una donna, abituata comandare come è Romy, tutte le umiliazioni possibili: «mettiti in un angolo», «adesso spogliati», «bevi il latte nella ciotola come un gatto» e, infine «dimmi: farò tutto quello che vuoi».

Con Banderas

«Un film del genere è stato possibile e ho accettato di farlo perché la regista era una donna», ha detto Kidman e «non c’era sfruttamento, non ho sentito mai sfruttata la mia immagine in “Babygirl” , raccontare un film così esplicito con una donna dietro la telecamera era una cosa del tutto unica». Per affrontare tante scene di nudo e di sesso, sia con Banderas che con Dickinson, spiega l'attrice australiana: «Abbiamo fatto tante prove e ci siamo seduti al tavolino e parlato molto con Dickinson, anche su zoom, un buon modo di conoscersi. E poi abbiamo avuto una bravissima intimacy coordinator che ci ha fatto capire quello che si poteva fare e quello che era meglio evitare. Ci ha fatto capire che ogni scena intima è un luogo sacro, ma in fondo tutto è intimo". Gli fa eco Banderas sulla scene di sesso: «La chiave è sentirsi sicuri, darsi il permesso reciproco, stare molto attenti».

La regista

"Tutti noi abbiamo una piccola scatola nera piena di fantasie e tabù che vorremmo non condividere mai con nessuno - dice la regista . Con questo film ho cercato di far luce, senza dare giudizi, sulle forze opposte che compongono le nostre personalità. Per me, il femminismo è anche la libertà di esplorare la vulnerabilità, l'amore, la vergogna, la rabbia e la bestia interiore di una donna. La relazione al centro di “Babygirl” permette a Romy e Samuel di esplorare la loro confusione riguardo al potere, al genere, all'età, alla gerarchia e all'istinto primordiale».

