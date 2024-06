«Ecco il nostro piano per salvare il paese» 

Attenzione per gli anziani, valorizzazione del lago e azioni per frenare lo spopolamento i temi comuni alle liste in corsa per le Amministrative a Sorradile. La sfida è tra Giampaolo Loi, nel segno della continuità con il gruppo uscente guidato per 15 anni da Pietro Arca, e Massimo Zaru, in passato consigliere di opposizione.

Una comunità che vive

Giampaolo Loi, pensionato di 67 anni, guida la lista “Una comunità che vive”. Con lui Stefano Carta, Leonardo Fadda, Maristella Firinu, Paolo Mannu, Ferdinanda Putzolu, Giovanna Salaris, Antonella Tatti, Giovanni Antonio Zaru. «Vogliamo potenziare l’ambulatorio infermieristico e attrezzarci di un’ambulanza per le emergenze. Per frenare lo spopolamento stiamo studiando un sistema per rendere più appetibile il paese. Il processo è già iniziato: abbiamo russi, belgi, francesi. Un’idea può essere valorizzare il lago: si potrebbe pensare ad una scuola di vela», annuncia Loi. Sul fronte delle opere pubbliche spiega: «Troviamo situazioni già in essere, come Casa Carta e caserma di Lochele e intendiamo migliorare alcuni punti del paese. Poi attenzione alla viabilità rurale». Ma perché votarvi? «La squadra che abbiamo messo in piedi è fatta di persone valide: Sorradile ha bisogno di questo, di un’Amministrazione solida».

Uniti per Sorradile

Massimo Zaru, militare di 46 anni, guida la lista “Uniti per Sorradile”. Con lui Bachisio Piga, Marco Congiu, Federico Cau, Federica Campus, Lucia Deias, Giorgia Fadda, Fabrizio Obinu. Due le priorità: «Il decoro e attenzione per gli anziani. Per loro abbiamo pensato a un centro di aggregazione diurno: a Sorradile ci sono tante Oss e potrebbero trovare impiego in questa struttura. Pensiamo anche all’istituzione di una figura che si occupi della gestione delle pratiche per gli anziani come pagare le bollette. Per frenare lo spopolamento pensiamo di sostenere gli acquisti nei negozi del paese, realizzare cantieri comunali e collaborare con Forestas. Inoltre incentivi per acquistare casa a Sorradile». Zaru vorrebbe «modificare il Piano particolareggiato del centro, in modo da buttare giù ruderi e realizzare parcheggi». Sul lago precisa: «Vorremmo risistemare il pontile per utilizzarlo tutto l’anno. Per la campagna pensiamo a nuove strade e sistemare le esistenti». Perché votarvi? «Siamo un’alternativa all’Amministrazione uscente e abbiamo dei giovani».

