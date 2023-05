Ecco il mutuo: rush finale per il Geovillage 

Rush finale per l’operazione Geovillage e il Cipnes ipoteca il compendio per poterlo pagare ai curatori fallimentari della Sviluppo Olbia. I dieci milioni (e 350mila euro) necessari per completare la riacquisizione del Geo saranno sborsati dal Banco di Sardegna: il Consorzio industriale di Olbia ha comunicato ai curatori (e al Tribunale di Tempio) la stipula di un mutuo ipotecario che, di fatto, è l’ultimo passaggio di una vicenda iniziata dieci anni fa con l’avvio del concordato preventivo della Sviluppo Olbia. In una nota datata 27 aprile 2023, firmata dal direttore generale del Cipnes, Aldo Carta, è sintetizzato l’ultimo atto del caso Geovillage. Nel documento si legge: “Questo Consorzio può procedere nel termine prestabilito al versamento del prezzo corrispettivo (10 milioni di euro valore trasferimento immobile e 350mila euro valore alienazione beni mobili, marchio) indicato nell’accordo acquisitivo, avendo definito con il Banco di Sardegna la presupposta e necessaria operazione di finanziamento tramite mutuo ipotecario».

I debiti per il Geovillage

Il Cipnes, che è un ente pubblico, dunque si indebita per acquisire “la struttura sportivo-ricettiva denominata "Geovillage Sport Wellness & Convention Resort" costituita da hotel 4 stelle, centro nuoto, centro tennis, area calcio, palazzetto dello sport polifunzionale, centro benessere, centro fitness, piazze, bar e ristorante”. L’accordo riacquisitivo approvato dal Tribunale prevede l’utilizzo per “attività di interesse generale nel settore dei servizi sportivi-ricreativi, della ricettività e della residenza/ospitalità universitaria”. Bisogna ricordare che la riacquisizione è avvenuta perché il Geovillage, fallito nel 2016, è stato costruito sulle aree pubbliche del Consorzio industriale.

L’hotel non può aprire

ll direttore generale del Cipnes, Aldo Carta, ha confermato di recente che a breve partirà il progetto per per l'housing universitario, con un trentina di stanze destinate agli studenti del polo universitario olbiese. Mentre notizie poco incoraggianti arrivano dai consulenti del Cipnes riguardo all’albergo (200 stanze) chiuso il 31 dicembre del 2020. Non sarà possibile aprire la struttura per la prossima estate e non si sa quando sarà utilizzabile. I danni causati dalla chiusura sono tali e tanti da imporre una costosa riqualificazione degli impianti. Altri soldi che il Cipnes dovrà trovare.