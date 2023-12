«Ecco il mio tesoro: 500 muccadoris» 

Cinquecento muccadoris conservati con cura: è il ricco patrimonio culturale conservato da Vito Diana, di professione geometra con casa a Santa Giusta.

La moda

Un fazzoletto di colore chiaro veniva regalato durante i fidanzamenti dal futuro marito. Altri venivano usati dalle donne in occasioni importanti, durante le processioni religiose in onore dei santi patroni o era un accessorio da usare durante i matrimoni o le messe cantate. Is muccadoris possono essere stampati o pintaus, ovvero dipinti a mano. «Cabras è stata una miniera per me- commenta Vito Diana- ne ho comprato moltissimi, sul finire degli anni Settanta se ne trovavano anche a Solarussa, San Vero Milis, Santa Giusta, ad esempio».

I motivi

Stoffe pregiate, come la seta, andavano ad adornare anche il volto delle giovani. «Il tessuto usato maggiormente era però il popeline Londra», spiega Vito Diana. Molti fazzoletti riportano motivi floreali o religiosi come is muccadoris a rosasa o a girasoisi, altri richiamano al mondo animale con la rappresentazione di uccellini o farfalle, altri ancora presentano delle geometrie dettagliate, come quello a dinaisi; in alcuni addirittura è stato dipinto il cibo, come l’uva, le castagne, il grano. «Tutto riporta al mondo agropastorale - analizza Diana - quello su cui si basava la Sardegna del secondo ‘900».

La pittura

Uno degli aspetti di questi fazzoletti, è che le autrici avevano certamente mani d’oro, la loro era una capacità innata per dipingere in maniera così minuziosa. «Queste ingegnose artiste usavano dei pennelli finissimi o delle punte di metallo per creare queste vere e proprie opere d’arte giunte a noi oggi», spiega Vito Diana.

La promessa

Anno dopo anno, Vito Diana ha acquistato muccadoris uno dopo l’altro. «Il motivo è semplice: quando ero bambino, negli anni ‘60, la mia era una famiglia molto numerosa, i periodi di lutto capitavano più di frequente rispetto ad oggi e potevano durare anni. Ricordo le donne di casa mia: le mie zie, ma in particolare mia madre, con indosso molto spesso abiti e muccadoris neri, mentre le altre donne ne usavano di colorati. Mi ero ripromesso di regalare il colore a mia madre, e così è stato».

Di recente Vito Diana ha esposto la sua collezione nel centro storico di Nurachi, l’esposizione è stata visitata da centinaia di persone in pochi giorni. «Avrei piacere che questa mostra diventasse itinerante e potesse raggiungere anche altri paesi».

