«Ecco il mio piccolo mondo antico» 

Quando lo zio Severino, fratello del padre, portò a casa alcuni sfridi di falegnameria dalla miniera di Montevecchio nel 1965, Gianpiero Pittau aveva appena 7 anni. Zio Severino aveva visto il nipote intagliare il legno e pensò di fargli un regalo utile. Nessuno dei due sapeva che quel dono avrebbe dato vita a una passione per le miniature artigianali che accompagna Gianpiero da tutta la vita. Un piccolo mondo antico fatto di minuscole sedie in stile sardo, culle per neonati, poltrone a dondolo, panche, piattaie da parete (parastaggiu), vecchi tavoli da cucina con l’immancabile cassetto. Arte povera sì, ma ricca di storia.

La famiglia

«Ho portato i miei lavori fuori da casa per la prima volta domenica scorsa: un laboratorio artigianale durante la Marcialonga, al parco Dessì – racconta Gianpiero –. Mi hanno convinto mia figlia Roberta e mio genero Giacomo, che con la sua associazione fa spesso dimostrazioni di maniscalco. Ho accettato, a patto che mia figlia mi aiutasse al banchetto. Non sono abituato alle pubbliche relazioni. Ora grazie a lei ho una pagina Facebook, ha scelto anche il nome: MiniDomus. Mi fa piacere, però deve gestirla lei: sono allergico alla tecnologia!”», confessa sorridendo. «Sono felice di stare vicino a mio padre e imparare qualcosa di questa sua passione. Recuperare un po' il tempo perso. Non siamo sempre andati d’accordo e ci siamo riavvicinati ora che sono più grande, lui e mia madre hanno divorziato quando ero piccola», aggiunge Roberta tenendo fra le dita una minuscola culla della collezione.

«La prima seggiolina l’ho regalata a mia madre quarant’anni fa, per una sua amica di Cagliari – ricorda Gianpiero – Qualche anno fa ne ho realizzate 150: sono state le bomboniere di nozze di mia figlia Francesca. Sembrano uguali, ma ognuna è diversa dall’altra».

Tutte le miniature sono realizzate con scarti di falegnameria e vecchie cassette. Gianpiero le taglia in piccoli blocchi; una volta assemblati diventano elementi d’arredo curati nei dettagli, che vanno dai 5 ai 15 cm. «Quando vedo un pezzo di legno, so già cosa diventerà. Mi piace passare il tempo a levigare e traforare. Coloro le miniature con vernici ad acqua, non posso usare prodotti più aggressivi per un’allergia» spiega l'artigiano delle miniature. «Per il fondo delle sedie uso lo spago, ormai sono diventato pratico, riesco a finirlo in mezzora. Quando la trama si fa fitta, lo intreccio con un ago curvo tipo quelli da lana, ricavato dalla stecca di un ombrello. C’è chi lo chiama riciclo, ma è anche arte di arrangiarsi».

Senza pensione

Una necessità fatta virtù, non nasconde l’artigiano per passione. Ex guardia giurata, si trova oggi disoccupato. «Non ho più il lavoro e non ho ancora l’età per andare in pensione. Vivo con i cinquecento euro al mese dell’assegno di inclusione statale. La mattina vado in campagna, curo l’orto. Non è semplice: quando arrivano tre bollette tutte insieme devo stringere la cinghia. Lavorare il legno mi svaga, aiuta a non pensarci troppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA