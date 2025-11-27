Ecco il mercatino di Natale: riaprono le casette in legno nel Corso e in piazza Yenne 

I mercatini di Natale come ogni anno sono pronti ad animare le festività e gli acquisti natalizi dei cagliaritani: dal 1° dicembre al 6 gennaio, infatti, come ormai da ben nove edizioni, 39 casette in legno, distribuite tra piazza Yenne (fino al 29 dicembre) e il Corso Vittorio Emanuele II, accoglieranno artigiani, commercianti e produttori locali.

Il pezzo forte, soprattutto per i più piccoli, sarà però la casetta di Babbo Natale: «Qui i bambini potranno andare a trovare Babbo Natale nei giorni stabiliti e lasciare la propria letterina agli elfi», commenta l’organizzatore, Emanuele Frongia.

«Abbiamo cercato di innovare il mercato, crediamo nella qualità del prodotto» prosegue Frongia. Snocciola poi qualche numero: «Quasi il 90% delle attività sono commercianti e produttori che arrivano un po’ da tutta la Sardegna. Ci sarà un fatturato tra i 10.000 e i 40.000 euro per ogni casetta. Ci sarà il concorso per la miglior casetta, ma rispetto agli altri anni abbiamo aggiunto il criterio dell’ospitalità. È tutto pensato per elevare gli standard qualitativi».

«Siamo contenti di poter replicare quest’iniziativa, se mancasse si sentirebbe il vuoto» commenta l’Assessore allo sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra. «Quest’anno l’assemblaggio delle casette è stato piuttosto rapido, abbiamo cercato di anticipare. Saranno quindi attive da inizio dicembre per ospitare cittadini e turisti. È un’offerta turistica importante in un periodo di bassa stagione», conclude soddisfatto Serra.

«Sono un’attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi» aggiunge l’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe. «Un appuntamento importante che speriamo possa essere accolto favorevolmente; a creare la giusta atmosfera natalizia contribuiranno anche le luminarie, pronte per inizio dicembre. Grazie agli organizzatori perché l’organizzazione di quest’anno è particolarmente ricca».

