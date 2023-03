Ecco il megastore dal Dna tutto sardo  

L’età media delle nuove risorse assunte è 30 anni. Ventitré sono donne. «Prima di assumere personale esterno, è stato chiesto a chi lavorava nei vari negozi della penisola se volesse tornare a casa. Io ho detto subito di sì. Ma, per esempio, come me anche Barbara, una collega di origini sarde che da Genova si sta trasferendo qui con tutta la famiglia. Così come ci sono colleghi più grandi che hanno perso il lavoro e ai quali ci sembrava giusto dare una seconda possibilità».

Un sistema mai sperimentato prima in Italia. Il perché lo spiega Stefano Porceddu, 29 anni, caposettore commercio, ritornato in Sardegna, dopo un’esperienza triennale in altri punti vendita tra la Campania e la Lombardia: «L’obiettivo è creare una nuova squadra dalla forte identità, competente perché formata grazie a specifici percorsi di preparazione al lavoro. I dipendenti sapranno unire il cuore verde dell’azienda con la magia tipica dell'Isola, per essere di supporto al cliente in ogni necessità, ascoltare le esigenze e trovare le soluzioni migliori».

Cinquanta dipendenti tutti sardi. Alcuni assunti direttamente nell’Isola, altri, invece, rientrati dopo anni di lavoro fuori dalla Sardegna. Molti di loro, sulle spalle un’esperienza lavorativa in altri settori, a causa di pandemia, guerra e inflazione, avevano perso il lavoro: ora si rimettono in gioco nella nuova realtà alle porte di Cagliari. Succede grazie a Leroy Merlin: l’azienda francese dialoga con il territorio e punta sulla Sardegna e sui suoi artigiani e apre uno store alle porte di Cagliari dedicato interamente al giardinaggio e all'outdoor living, il cosiddetto salone da esterno.

Innovazione

Lo stabilimento

Gli spazi di 2mila metri quadri interni, 1.700 per la supply chain e mille esterni sono totalmente adibiti a ospitare prodotti e servizi dedicati a un singolo ambiente e, in particolare, alla quinta stanza della casa: il giardino. Non solo prodotti ma anche soluzioni, progettazione degli spazi e manutenzione del verde.

«Prima delle competenze ciò che ci accomuna e contraddistingue è la passione e l’orgoglio per aver realizzato il negozio che ha un animo tutto sardo dal primo scaffale all’ultima etichetta. Inoltre c’è anche una nuova forma contrattuale, poco conosciuta in Sardegna e ideale per i cosiddetti weekendisti, come gli studenti, che possono lavorare solo nel fine settimana».

