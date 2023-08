«Ecco il dopo Rdc, non siamo alla vigilia di una bomba sociale» 

Una piattaforma per far incrociare domanda e offerta nonché dare lavoro (o comunque formare) a chi esce dal reddito di cittadinanza. Parte con questo obiettivo il portale che con l'acronimo Siisl debutterà domani insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), a cui seguirà da gennaio prossimo l'assegno di inclusione (Adi). I due nuovi strumenti post reddito. Che, nelle intenzioni del governo, puntano a un cambio di passo verso l'inclusione e l'occupazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude che, «siamo alla vigilia di una bomba sociale. I numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile», assicura presentando la nuova piattaforma dedicata ai percorsi di formazione e alla ricerca di lavoro.

Un tema caldo, quello del reddito. Dal fronte sindacale, la Cgil torna a chiedere di ripristinare uno strumento di carattere universale. E la Cisl chiama al confronto per un Patto sociale. Dei 159mila nuclei che hanno ricevuto il messaggio di stop al reddito a fine luglio, 112mila sono risultati soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni e quindi potenziali destinatari del supporto per la formazione e il lavoro. Nel complesso si stimano 229mila le famiglie interessate dallo stop fino a fine anno.

Da domani sarà possibile fare la domanda per l'Sfl e non sarà un click day, assicura la ministra: prevede un contributo di 350 euro al mese, per massimo 12 mesi, ma solo se si segue il percorso che parte dalla registrazione alla nuova piattaforma e punta all'inserimento nel mercato del lavoro, alla formazione o riqualificazione. La piattaforma non è destinata solo agli ex percettori del reddito di cittadinanza e alla platea dei nuovi soggetti dell'assegno di inclusione, «l'obiettivo è farne il luogo di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di formazione». Istituita presso il Ministero e realizzata dall'Inps, mette in rete i dati provenienti da canali diversi: le Regioni, il Ministero, l'Inps, i centri per l'impiego, le agenzie private per il lavoro, gli enti per la formazione.

