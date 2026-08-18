VaiOnline
Serie C.
19 agosto 2026 alle 00:43

Ecco il difensore per la Torres: arriva Kebbeh 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un ventenne francese (in prestito) per fare respirare una difesa in apnea dopo gli infortuni di Scaringi e Antonelli. La Torres ha prelevato dal Cesena il difensore centrale classe 2006 Mamadou Kebbeh. Il prestito è annuale e non si parla di opzioni di riscatto. Con la stessa formula, ha poi ceduto Christian Biagetti all’Atletico Lodigiani (Serie D).

Francese, originario di Noisy le Grand, Kebbeh è un prodotto del settore giovanile del Valenciennes e con la formazione B del club francese ha disputato 39 gare due stagioni fa. Questo dovrebbe garantire un pizzico di esperienza tra i senior, dato che nella passata stagione il difensore ha giocato solo il Campionato Primavera 1 con la maglia bianconera dove ha collezionato 29 presenze e un gol, ma non ha nessuna presenza in Serie B. Giocatore di energia, dovrebbe coprire le spalle al terzetto Zanandrea-Berto-Nunziatini che attende il recupero di Antonelli dall’infortunio alla spalla subìto dieci giorni fa nell’amichevole contro il Latte Dolce.

La società sassarese deve coprire con urgenza l’altra lacuna, quella degli esterni di centrocampo, visto che Zecca e Liviero non hanno sostituti di ruolo e così come accaduto per la retroguardia a La Spezia, il tecnico Greco è costretto ad adattare altri giocatori. Da capire se la Torres ha la forza economica per mettere sotto contratto un giocatore o se dovrà puntare ancora su un prestito.

Intanto sono stati designati gli arbitri della prima giornata di campionato: il match di lunedì a Livorno (inizio alle 20.30) sarà diretto da Silvestri della sezione di Roma 1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  