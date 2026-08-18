Ecco il difensore per la Torres: arriva Kebbeh 

Un ventenne francese (in prestito) per fare respirare una difesa in apnea dopo gli infortuni di Scaringi e Antonelli. La Torres ha prelevato dal Cesena il difensore centrale classe 2006 Mamadou Kebbeh. Il prestito è annuale e non si parla di opzioni di riscatto. Con la stessa formula, ha poi ceduto Christian Biagetti all’Atletico Lodigiani (Serie D).

Francese, originario di Noisy le Grand, Kebbeh è un prodotto del settore giovanile del Valenciennes e con la formazione B del club francese ha disputato 39 gare due stagioni fa. Questo dovrebbe garantire un pizzico di esperienza tra i senior, dato che nella passata stagione il difensore ha giocato solo il Campionato Primavera 1 con la maglia bianconera dove ha collezionato 29 presenze e un gol, ma non ha nessuna presenza in Serie B. Giocatore di energia, dovrebbe coprire le spalle al terzetto Zanandrea-Berto-Nunziatini che attende il recupero di Antonelli dall’infortunio alla spalla subìto dieci giorni fa nell’amichevole contro il Latte Dolce.

La società sassarese deve coprire con urgenza l’altra lacuna, quella degli esterni di centrocampo, visto che Zecca e Liviero non hanno sostituti di ruolo e così come accaduto per la retroguardia a La Spezia, il tecnico Greco è costretto ad adattare altri giocatori. Da capire se la Torres ha la forza economica per mettere sotto contratto un giocatore o se dovrà puntare ancora su un prestito.

Intanto sono stati designati gli arbitri della prima giornata di campionato: il match di lunedì a Livorno (inizio alle 20.30) sarà diretto da Silvestri della sezione di Roma 1.

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