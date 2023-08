Ecco il deposito bagagli per i bagnanti 

È comparso alla Prima Fermata, tra le Palmette e l’Otium, appena due giorni fa. E ieri mattina, prima dell’ora dell’ora di pranzo solo uno dei 18 box era ancora disponibile. Il nuovo deposito bagagli arrivato al Poetto per consentire a cagliaritani e turisti di lasciare chiavi, documenti, oggetti personali e piccoli bagagli al sicuro mentre ci si gode la tintarella, è un successo. Il servizio si chiama “Baggy Poetto” ed è attivo 24 ore su 24.

Per capire come funziona bisogna pensare un po’ ai locker di Amazon, dai quali è possibile ritirare gli acquisti fatti online. L’armadietto si può prenotare online, oppure direttamente in loco. Per il prezzo non si ragiona a singolo bagaglio, ma le tariffe sono calcolate a ora. Per esempio: un’ora costa solo 50 centesimi, due ore 2 euro, tre ore tre, e così via fino alla sesta che costa 5 euro. Poi il prezzo scala progressivamente: 8 ore costano 6 euro, 12 ore 8 euro e tutto il giorno 12 euro. Baggy ha una struttura fissa all’aperto autoalimentata con pannelli solari ed è videosorvegliata con collegamento h24 alla centrale operativa. Facile utilizzarlo: un touch dispaly accompagna per tutta la procedura: si sceglie la fascia oraria, quindi si inserisce la carta e una volta effettuato il pagamento si sblocca uno dei box. Così da potersi godere il Poetto senza pensieri. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA