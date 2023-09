Ecco il cuore dell’Italdavis 

Bologna. L'Italia mostra tutto il proprio grande cuore e batte 3-0 il Cile, rientrando in gioco per conquistare il secondo posto del Girone A di Coppa Davis: le Finals in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga si avvicinao di nuovo perché adesso, a prescindere dal risultato di Canada-Cile di oggi, basterà battere la Svezia. A Bologna, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego hanno battuto rispettivamente Cristian Garin e Nicolas Jarry, poi l’inedito doppio Sonego-Musetti ha completato l’opera quando era scoccata la mezzanotte: sempre in rimonta, sotto di uns et, facendo soffrire non poco il pubblico che per l'incontro con i sudamericani è arrivato finalmente numeroso sugli spalti ed ha sostenuto con una torcida calcistica la squadra guidata dal capitano Filippo Volandri.

I singolari

La sorpresa del giorno, ma non per tutti i compagni di squadra che hanno fatto un tifo assordante, è stato il "piccolo" Arnaldi: il 22enne sanremese, numero 47 della classifica Atp, al suo debutto in Davis con la maglia della nazionale ha mostrato carattere e determinazione: superato, a tratti anche con disarmante facilità, da Garin con un pesante 2-6 nel primo set, ha avuto la capacità di superare l'emozione della prima in Davis e di ribaltare totalmente la situazione. Negli altri due set per l'esperto cileno, numero 103 Atp, non c'è stato scampo: 6-4 6-3 a favore dell'italiano in due ore e 23 minuti di partita. «Quando giochi per il tuo Paese è molto differente: senti la pressione, il calore della gente. In questa sfida stiamo cercando di fare tutti del nostro meglio», ha detto Arnaldi al termine. E in rimonta ha vinto anche Lorenzo Sonego. Il 28enne torinese, numero 38 Atp, ha iniziato malissimo il suo incontro con Jarry, numero 22 del ranking mondiale. Il primo set si è chiuso con un 3-6 che lasciava presagire un pomeriggio nero per il giocatore azzurro. Ma non è stato così. Nel secondo set Jarry ha prima rimontato, poi avuto addirittura quattro march point. In quel momento qualcosa è scattato nel tennista azzurro: Sonego ha totalmente dominato l'incontro, trovando colpi eccezionali che hanno messo in crisi l'avversario: 7-5, 6-4. «Devo ringraziare la mia squadre che mi è stata vicina, il capitano Volandri che mi ha ridato fiducia dopo la sconfitta con il Canada. Ho dato tutto quello che avevo», ha detto Sonego, ma mentiva. Poco dopo è sceso in campo accanto a un Lorenzo Musetti da “ricostruire” e ha scritto in 2 ore e 25’, assieme al ritrovato carrarese, un’altra pagina da romanzo azzurro: 6-7, 6-3, 7-6.

