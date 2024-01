Ecco il Consiglio dei ragazzi, il sindaco è Dario Licheri (11 anni) 

Ad Abbasanta si insedia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Occasione che ha visto partecipare anche il questore, Giuseppe Giardina. Il nuovo sindaco dei ragazzi è Dario Licheri, 11 anni. Nel Consiglio Samuele Serra, Eleonora Careddu, Chiara Loi, Alessandro Manconi, Alice Sanna, Alberto Chessa, Anita Concas, Maria Stella Pala, Viola Arca, Simone Faedda, Thomas Ghisu e Samuele Licheri. Dopo il giuramento il neoeletto sindaco ha spiegato: «Questa attività è molto importante per noi perché ci aiuta a crescere come cittadini responsabili e ci consente di partecipare alle istituzioni del nostro paese. Inoltre ci permette di sviluppare abilità importanti come l’ascolto, la condivisione delle idee e la capacità di trovare un accordo comune nell’interesse della collettività».

Tra gli obiettivi del programma acquistare arredi per sistemare il materiale scolastico, installare erogatori di acqua potabile, promuovere giornate ecologiche, attivare la biblioteca ma anche nuove strisce pedonali, cestini per la raccolta differenziata, interventi nel verde e al parco giochi. «Il nostro percorso è iniziato con la costituzione delle liste formate dagli alunni per proseguire con la scelta del simbolo e dello slogan che ci rappresenta», conclude Licheri.

RIPRODUZIONE RISERVATA