Straordinario spettacolo, al Planetario de L’Unione Sarda a cura di Radiolina. Alla presenza dei ragazzi della Primavera del Cagliari, dei tecnici Muzzi, Pisacane e Battilana e di Mancosu (in dubbio per sabato), l’astrofisica Barbara Leo ha mostrato come si presentava il cielo nel giorno dello Scudetto, con un omaggio agli eroi del 1970 e un’interessante spiegazione su astri e costellazioni.

