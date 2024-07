«Ecco il ciclo produttivo dei pomodori» 

È stata la prima volta. Ieri, tutti in fila per visitare uno stabilimento unico in Sardegna, una fabbrica modello. Dove dal Medio Campidano e dalla Provincia di Oristano arrivano i pomodori, che vengono lavati, tagliati, lavorati e poi venduti dentro bottiglie e lattine in tutto il mondo. I visitatori hanno potuto assistere all’intero ciclo produttivo della Casar. Un miracolo che dà posti di lavoro e utili a un’azienda che prima dell’arrivo a Serramanna del patron Giovanni Muscas perdeva dieci miliardi di lire all’anno.

La storia

Da fabbrica in perdita a eccellenza produttiva. Per dirla con le parole di Gigi Milia, consulente dell’azienda, in Casar da oltre mezzo secolo, «ha dimostrato che può fare anche guadagnare qualcosa». Fare utili, insomma. Questa, in estrema sintesi, la storia dei 25 anni della Casar sotto la guida del gruppo Isa di Villacidro dell’imprenditore Giovanni Muscas. L’uomo che un quarto di secolo fa aveva scommesso sul pomodoro e comprato, come ama dire, «una Cinquecento per trasformarla in una Ferrari». «La mia è stata una visione: la Casar sotto l’ombrello pubblico della Regione perdeva 10 miliardi di lire all’anno e anche la mia famiglia era contraria all’acquisto, poi mia moglie mi disse: “Come hai sempre fatto, fai”», ricorda l’imprenditore.

Lo sviluppo

«Innanzitutto è stato razionalizzato il contesto produttivo del pomodoro: da tre fabbriche - la Casar, la Continental Sarda e la Anglona Alimentari - si è passati ad una. Per crescere facciamo qualità non quantità, ma al di la di questo quello che più conta è il responso dei consumatori che acquistano un prodotto coltivato in un’isola speciale, con un clima speciale», spiega Muscas.

Nel corso degli anni il mercato è cresciuto costantemente anche grazie alle esportazioni negli Stati Uniti, Russia, Giappone, e paesi arabi, «ma siamo presenti anche in Corea del Sud, Brasile, Sud Africa e non solo», rileva Michel Elias, amministratore unico della Casar.

