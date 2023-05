Ecco il campus “Emilio Lussu” 

Ieri era un giorno di festa per tutti, nel nuovo Campus di viale La Plaia, dove c’erano tutte le autorità di rito in questi casi capeggiate dal presidente della Regione, Christian Solinas. Anche il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’Ersu è contento, «anche se di questo Campus si parlava vent’anni fa, e ora quei ragazzi non sono più tali né studenti», commenta Francesco Stochino. A Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ersu, è toccato il compito di elencare tutte le tappe di questo meraviglioso, non c’è dubbio che lo sia, Campus universitario. Sì, sono vent’anni, e arriva proprio mentre poco lontano gli studenti protestano per il caro alloggi in città.

È stato pensato così, il “Campus La Plaia Emilio Lussu”, che comunque tra circa un mese avrà i suoi primi 240 studenti fuori sede. Non nuovi: saranno quelli di via Trentino, dove inizieranno i lavori di ristrutturazione che riguardano già le Case dello studente di via Biasi e via Montesanto. Proprio a causa di questi cantieri, il numero dei fuori sede ospitati nelle Case dello studente non aumenterà per un po’ di tempo: si va via da una e ci si trasferisce nell’altra, durante i cantieri. Fra due anni, assicura Ghiani, Cagliari offrirà 1.700 posti letto, a fronte di una popolazione di studenti fuori sede che raggiunge quota tredicimila. Per gli altri, se nella situazione di reddito basso, c’è l’aumento del contributo per l’affitto di stanze in case private: da 180 a 250 euro al mese per dieci mesi. «E 250 euro», fa notare Ghiani, «è il prezzo medio di una stanza a Cagliari».

Erano invecchiate tutte insieme, e poi nemmeno bastavano. Le Case dello studente si arricchiscono ora di un nuovo fiore all’occhiello: lo studentato, un po’ stile Miami, inaugurato ieri mattina in viale La Plaia, nei terreni che l’Ersu (l’Ente regionale per il diritto allo studio) aveva acquistato laddove c’era la Sem Molini Sardi dei Cellino. È il primo lotto, ha 240 posti letto in camere singole e doppie «ma entro due anni», assicura Cosimo Ghiani, presidente dell’Ersu, «ne arriveranno altri, per un totale di 750». Arriveranno nel senso che saranno costruiti nella stessa area, dove sorgerà un secondo edificio che avrà anche la mensa universitaria e spazi per lo sport. E i soldi ci sono già, la Regione li ha stanziati.

La nuova sede

La festa d’inaugurazione

«Importiamo studenti»

Per Francesco Mola, rettore dell’Ateneo, il Campus «é una di quelle cose facilita il nostro compito di attrarre giovani dal resto della Sardegna, dell’Italia e del mondo. È fondamentale», aggiunge, «un’azione continua per individuare altri spazi da riqualificare e trasformare in studentati, perché l’Università è cambiata e la vita universitaria è sempre più intensa. Abbiamo studenti non sardi che vogliono studiare qui, ma non abbiamo alloggi da offrire e questo è un peccato anche per la città, dove spesso incrociamo i giovani stranieri che partecipano ai progetti Erasmus», conclude Mola.

«Ne guadagna la città»

Dopo un taglio del nastro piuttosto inedito, dall’interno del Campus verso l’esterno, il sindaco è sorridente. «Finalmente c’è», sospira Paolo Truzzu, «si dà risposta a un problema concreto e un’opportunità di vita a tanti giovani che vengono a studiare in città e ricevono un’accoglienza degna di questo nome. Cagliari è già una città universitaria», aggiunge il sindaco, «e deve esserlo sempre di più. La scelta di La Plaia è il primo punto della riqualificazione di un’area importante, quella del futuro di Cagliari, perché abbiamo tutta la zona delle ex ferrovie e quella del porto da riqualificare e offrire ai concittadini». Magari, più rapidamente di quanto c’è voluto per il nuovo Campus.

