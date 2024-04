Ecco il Campo Largo: dieci sigle nel nome di Giuseppe Mascia  

«Noi partiamo dal noi». Quasi una rimpatriata di reduci dell’agone regionale quella del Campo Largo che ieri, nella sede Pd di via Mazzini, ha presentato in conferenza stampa Giuseppe Mascia, nuovo leader del centrosinistra nel capoluogo turritano. È lui a citare la governatrice Alessandra Todde e il suo efficace refrain del pronome personale, “il momento del noi” appunto, ed è lui a prendersi sulle spalle la coalizione indossando le vesti di candidato sindaco in vista delle comunali dell’8 e 9 giugno. Un peso di dieci partiti ma in particolare un carico che oltrepassa l’imminente orizzonte temporale. «La mia candidatura – afferma il 48enne – riguarda un più ampio spettro, umano, civile, generazionale, politico». La gravitas del segretario provinciale dei dem è sia l’ammissione del senso di responsabilità che cognizione di un mutamento epocale.

La svolta

«La nostra coalizione guarda avanti, trovando una unità che non ha eguali nel recente passato». Avanzano le nuove generazioni quindi, seppur non giovanissime, chiamate a superare l’appannamento vissuto in città dalla sinistra negli ultimi anni. E davanti a Mascia, affiancato dagli alleati, si trovano gli interpreti a livello isolano del rinnovamento citato, come l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, quello dell’Agricoltura Gianfranco Satta, del Lavoro Desirè Manca e al Turismo Franco Cuccureddu. «Saranno le nostre leve per il territorio – riconosce – così come tutta la giunta regionale». Quel territorio che si percepisce penalizzato e predica uno scatto d’orgoglio «per pretendere ciò che deve avere». E invertire «la curva depressiva. Per riprendere dignità e fiducia noi dobbiamo fare in modo che a Sassari ci si risenta di nuovo parte di un contesto». È la città metropolitana l’ambizione, il fare politica «partendo dalle persone» la meta prossima, quella più lontana invece, tra i tanti problemi, il lavorare sulla sanità le cui falle a Sassari, come insegnano i casi Divina Provvidenza, GeNa e gli ingorghi nell’hub del Santissima Annunziata, stanno diventando voragini.

La città

Il Campo Largo, declinato nel sassarese, vuole però soprattutto ritrovare la città. «Deve essere coinvolta nelle scelte strategiche a tutti i livelli, dai comitati di quartiere ai portatori di interesse. Non possono essere ascoltati a decisioni compiute, bisogna intercettarli prima». Il che, oltre a significare una frecciata per i Civici al comando di Palazzo Ducale da cinque anni, sembra ammiccare a una realtà come la Costituente per Sassari che dell’assunto ha fatto una ragion d’essere. E il cui leader Mariano Brianda, per quanto corteggiato, ancora nicchia all’ipotesi di affratellarsi con lo schieramento di centrosinistra. «Noi tendiamo la mano – dichiara Mascia senza citarlo – alle forze progressiste e civiche che si riconoscono in un quadro collettivo e non individualistico». E nel mantra del «lavorare senza sosta e con abnegazione, quello che è mancato negli ultimi anni. Servono nuove energie e occhi per guidare la cosa pubblica». Di cui si fanno portatori Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Demos, Fortza Paris, Uniti per Todde, Progressisti, Psi, Orizzonte Comune e i 5stelle che hanno ritirato dal tavolo una propria candidatura autonoma. «Abbiamo scelto di restare uniti», chiude la questione Desirè Manca dopo l’inevitabile imperativo proferito in conclusione da Mascia: «Vinceremo». Cosa di cui sono apparsi certi anche i Civici, ieri nella plenaria del Comunale, dove si è fatto il bilancio di fine mandato.

RIPRODUZIONE RISERVATA