Ecco il Cagliari club nel nome di Gigi Riva 

Villagrande dedica il suo Cagliari club a Gigi Riva. Ieri pomeriggio nei locali della biblioteca comunale la cerimonia alla presenza di due giocatori rossoblù, il portiere Boris Radunović e il difensore centrale Alberto Dossena, del direttore sportivo Nereo Bonato e della responsabile relazioni esterne Elisabetta Scorcu. In tanti hanno presenziato tra giovani e adulti. In realtà la prima associazione era nata nel 2019, con 67 soci. La pandemia ha poi interrotto l’attività del club, ma non la passione per i colori rossoblù. E oggi il Cagliari club è rinato.

Il presidente, entusiasta, è Gabriele Rubiu. «La nostra associazione – dice – si propone di aggregare il tifo rossoblù genuino e corretto, sostenere la squadra sempre, comunque e ovunque, organizzare iniziative ludico – ricreative volte a trasmettere la cultura sportiva e i sani valori del tifo e dello sport, specialmente ai più giovani». Definiti i programmi del club che ovviamente comprenderanno anche trasferte al seguito della squadra. «Nostro compito – continua Rubiu – è anche raccontare la nostra storia e la storia del Cagliari attraverso testimonianze e cimeli. Sono in programma diverse attività tra cui l’organizzazione di una trasferta a Cagliari per il sostegno della squadra rossoblù. Questo è solo l’inizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA