La compagnia barracellare di Lanusei è pronta a partire. L’elenco dei 21 aspiranti agenti è stato approvato dalla Giunta e ora i nomi verranno vagliati dalla Prefettura di Nuoro. A guidare la compagnia sarà il comandante Paolo Ligas. I 21 aspiranti agenti sono Gabriele Agus, Michela Agus, Samuel Agus, Jacopo Alterio, Alex Boi, Alessio Cannas, Marco Cuboni, Davide Deidda, Michele Deidda, Fabrizio Lai, Mauro Ligas, Nicola Ligas, Loredana Lotto, Stefano Murgia, Marta Musto, Sauro Piroddi, Fabio Pisano, Nicola Pistis, Manuel Scattu, Tamara Scattu e Giuseppe Tangianu. Soddisfatto l’assessore alla Programmazione, Renato Pilia: «La costituzione della compagnia era uno degli obiettivi che avevamo per chiudere questi dieci anni di mandato e ci siamo riusciti. Sono contento perché ci sono ragazzi e ragazze. Si parte con i migliori auspici per effettuare un controllo del territorio e del bosco. A breve li doteremo di una sede», ha detto Pilia». (ro. se.)

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