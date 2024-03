Ecco i soldi per la strada di Barega 

La Provincia stanzia i soldi e il Comune dovrà riparare la strada di Barega. C’è un groviglio di vie fra Carbonia e Iglesias, che è diventato un disastro: per anni ha dovuto sopportare un traffico inatteso dovuto alla chiusura per lungo tempo della Provinciale 85 (che sfocia a Iglesias vicino alla caserma dei vigili del fuoco) e le continue limitazioni della SP2, cioè la quattro-corsie dove questa mattina dovrebbe riprendere la posa della barriera divisoria. Il tracciato è quello che lambisce Barega e rientra (sebbene per poche centinaia di metri) nel territorio comunale di Carbonia: ci sono voragini che in alcuni tratti interrompono letteralmente la circolazione e costituiscono problemi enormi per gli allevatori e gli agricoltori della zona, nonché per i tanti pendolari fra Carbonia e Iglesias. Alle riparazioni ha deciso di provvedere la Provincia, per ripagare dei disagi arrecati, ma non procederà direttamente. «Pochi giorni fa – anticipa il commissario della Provincia Mario Mossa – abbiamo deciso di girare al Comune di Carbonia 200mila euro: riteniamo sia il sistema più semplice per eseguire i lavori di riparazione».

Da decidere se si procederà con gara d’appalto o preselezione di ditte specializzate. Il Comune invece anticipa che è questione di giorni l’indizione dell’appalto per la sistemazione, con 500mila euro, di viale del Minatore, strada di accesso alla città in condizioni disastrose: «Nel frattempo abbiamo qualche magra risorsa – conclude l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – per tappare qualche buca nel resto di Carbonia».

