Ecco i soldi per i lavori nella piscina 

Seicentomila euro per riaprire la piscina al coperto di Isili. La struttura della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo è chiusa ormai da diversi anni: i lavori di manutenzione rimandati e il Covid ne hanno sancito uno stop così prolungato che fino a qualche giorno pareva definitivo. La svolta qualche giorno fa in Consiglio regionale dove è stato approvato un emendamento alla variazione di bilancio presentato da Eugenio Lai, sindaco di Escolca e consigliere di minoranza. A breve la somma verrà trasferita nelle casse dell’ente montano che dovrà attivarsi per l’iter burocratico e per dare il via ai lavori.

La svolta

«La piscina», ha detto Lai, «è punto di riferimento per il nostro territorio, tanti appassionati sono stati costretti ad abbandonare questo sport o addirittura spostarsi in altre zone»». L’importo finanziato verrà utilizzato per eliminare quelle criticità riscontrate dagli uffici della Comunità montana. La piscina necessita di interventi ai diversi impianti, la particolare, la copertura caratterizzata da cavi di acciaio ha bisogno di manutenzione specifica. Tutti lavori che per vari motivi sono stati rimandati e che la pandemia ha poi bloccato rendendo poi sempre più difficile reperire i soldi per intervenire. «Adesso l’auspicio», ha aggiunto Lai, «è che si riesca ad aprire il prima possibile, d’estate per la piscina all’aperto e la piscina al coperto per la prossima stagione invernale».

Le reazioni

Una notizia accolta con soddisfazione da parte dei genitori che in questi anni hanno denunciato lo stato di abbandono della piscina e che hanno cercato di far sentire la propria voce anche attraverso un comitato spontaneo. «Come mamma di un figlio costretto ad andare alla piscina di Lunamatrona», ha commentato Donatella Secchi, «dico che se i lavori verranno terminati e la piscina entrerà nuovamente in funzione sarò contenta». «Ora speriamo», interviene Tommy Castangia del Comitato, «che i soldi vengano spesi entro la fine di dicembre, il termine ultimo per il loro utilizzo e che la piscina riapra presto».

L’Ente montano

«Il Consiglio regionale, su proposta di Eugenio Lai – ha detto il vice presidente Giovanni Daga – ha accolto una richiesta univoca della nostra popolazione territoriale supportata da una parte dei sindaci del territorio. I fondi ci permetteranno di ristrutturare la piscina della Comunità montana e dunque di tutto il territorio».

Prima della chiusura la piscina contava oltre un centinaio di iscritti provenienti da diversi comuni, offriva diverse discipline, un folto gruppo di atleti che cominciavano a distinguersi anche a livello regionale, l’attività dell’acqua gym era molto seguita così come il nuoto sincronizzato e l’attività di riabilitazione in acqua. Centinaia i ragazzi e i bambini che affollavano la piscina nel periodo estivo grazie ai progetti con le varie amministrazioni della zona. La chiusura ha avuto delle ricadute negative anche da un punto di vista occupazionale, forse la rotta si sta invertendo e le vasche potranno di nuovo riempirsi di acqua e di persone.

