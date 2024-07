«Ecco i soldi per aprire negozi» 

Fino a 15mila euro a fondo perduto per aprire e gestire un nuovo negozio di vicinato. È l’iniziativa del Comune di Elini per sostenere l’economia locale e pr arginare lo spopolamento che in paese, e in gran parte dell’Ogliastra, sta divorando residenti e riducendo al minimo i piccoli centri, soprattutto quelli dell’interno. Oggi il paese ai piedi del Parco Carmine conta 550 residenti ed è il secondo, dopo Ussassai, meno abitato del territorio. Ma soprattutto è rimasto senza un negozio: l’ultima bottega di generi alimentari ha chiuso un anno fa. Stesso gap di Triei, un migliaio di anime, dove però due ragazzi stanno mettendo su un mini-market.

L’iniziativa

Il piano del Comune, complementare all’iniziativa sull’ospitalità diffusa nelle abitazioni semi disabitate finalizzata a sostenere il principio di accoglienza, promuove l’apertura di nuovi esercizi di vicinato con attività incentivate tramite contributi a fondo perduto.

In cambio, gli esercizi di vicinato beneficiari si impegnano a promuovere attività e servizi per migliorare dal punto di vista sociale, culturale e ambientale il paese.

«È un modo per combattere lo spopolamento», dichiara il sindaco, Vitale Pili. Il paese è orfano di attività commerciali, fatta eccezione per bar e saloni di parrucchieri. Ma non esiste più un punto vendita per una confezione di latte o di pane fresco. «Vediamo se con quest’iniziativa - aggiunge il primo cittadino - riusciamo a incentivare qualche aspirante imprenditore».

Le clausole

Il richiedente dovrà garantire una quota di co-finanziamento pari ad almeno al 25 % dell’importo erogato dal Comune. Verranno finanziate le proposte progettuali che prevedano un investimento minimo di 10mila euro. In più, l’apertura dell’attività dovrà avvenire nel termine massimo di 8 mesi dalla concessione dell’agevolazione e i destinatari saranno obbligati a mantenere in piedi l’attività avviata per cinque anni.

Il declino

Nel 2070 l’Ogliastra avrà 35mila abitanti. Diciottomila in meno rispetto agli attuali 53.217, dato del 2022 già di per sé decurtato di 2.791 unità rispetto al 2016. È il quadro a che emerge da un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Interi paesi, in una zona che già oggi mostra una forte disomogeneità territoriale, sono destinati a sparire dalla cartina geografica.

