Ecco i racconti che Nino Nonnis pubblicò sui social 

«All'angolo della via Cocco Ortu io avei messo una targa per ricordare uno di quei monumenti che scompaiono, ma dovrebbero essere ricordati: “Qui sorgeva la famosa Galleria d'arte fondata da Lolli Setticoncas, mercante d'arte, collega di vendite di Van Gogh”». Così diceva Nino Nonnis, un pezzo importante della cultura sarda che, autore di opere teatrali, romanzi e attore, negli ultimi anni aveva deciso di regalare i suoi racconti a quanti lo seguivano sui social, procedendo per tematiche. Tra queste la città che lo adottò quando, a 6 anni, vi si trasferì da Sindia dove era nato. Un libro intitolato “Un amore in camera oscura”, curato e prodotto da Sandro Nuvoli, raccoglie i racconti che Nino, profondamente innamorato di Cagliari e dei suoi abitanti, nel suo formidabile stile tra ironia e espressioni tipiche casteddaie, ha scritto: in una parola le trasse dei casteddai e la loro stravanata città. Quel modo tagliente, impunito di prendere in giro sé e gli altri da cui è impossibile sentirsi offesi, perché veritiero e onesto. Un ritratto del capoluogo che parte dagli anni '50, capace di risvegliare i ricordi di chi l'ha vissuto, e la fantasia di coloro che non hanno conosciuto i luoghi e le persone che di Cagliari hanno rappresentato l'essenza.

I proventi della vendita del libro finanzieranno eventi che manterranno viva la memoria di Nino Nonnis.

