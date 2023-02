Ecco i punti wi-fi liberi a disposizione nell’isola di San Pietro 

Passi avanti nella connettività a Carloforte: tre punti wi-fi free sono attivi nel centro abitato, altri si attiveranno nelle spiagge dell’isola di San Pietro durante la stagione estiva. «Abbiamo dato la nostra adesione al progetto Wi-fi Italia, promosso da Infratel, società del ministero dello Sviluppo economico - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - al momento funzionano tre punti per il wi-fi gratutiti: al piano terra del Comune, in corso Cavour, nella struttura comunale di via Dante, uno in direzione sud e uno in direzione nord. È un passo in avanti nella connettività della nostra Isola. Nella stagione estiva saranno attivi altri punti a Bubbò e nelle spiagge di Punta Nera, Guidi, Bobba, Caletta». Per accedere alla connettività gratuita bisogna scaricare la app da wifi.italia.it. Un servizio che rende sempre più connessa l’Isola, garantendo la connessione in diverse zone del centro abitato e nelle spiagge principali a partire dai mesi estivi.I punti sono destinati ad aumentare: prossimamente ne sono previsti altri tre in piazza Repubblica, piazza Pegli ed Ex Macello, incrementando ancora la copertura del wi-fi libero.

