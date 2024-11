Ecco i prodotti del territorio per la mensa scolastica 

C’è anche l’Istituto Comprensivo del Parteolla tra le scuole selezionate per il progetto “MenSArda Bio” avviato dall’Agenzia Laore per promuovere i prodotti naturali nella ristorazione scolastica e sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell’agricoltura biologica e delle sue filiere.

L’iniziativa è finanziata dal Fondo nazionale per le mense biologiche con il sostegno della Regione Sardegna e la collaborazione di studenti, insegnanti, operatori delle mense, produttori agricoli e comunità locali.

Il progetto prevede visite guidate a due aziende agricole di Quartu e Siliqua in programma il 29 novembre e il 3 dicembre mentre il 12 dicembre si terrà una degustazione di prodotti biologici nella mensa della scuola di Dolianova. L’Istituto Comprensivo del Parteolla ha deciso di puntare sui prodotti locali a km zero per la ristorazione scolastica. Nelle scorse settimane è stato affidato l’appalto biennale del servizio che sarà gestito in forma associata dai Comuni di Dolianova , Serdiana e Soleminis con l’obiettivo di garantire un’alimentazione sana agli alunni basata su cibi biologici e piatti della tradizione.

Oltre alla tutela della salute degli alunni, si punta anche alla valorizzazione delle produzioni del territorio (olio, pane, formaggi, dolci, frutta e verdura) a sostegno dell’economia del Parteolla. I tre comuni spenderanno complessivamente 676mila euro per il prossimo biennio con un contributo annuo a carico delle famiglie di 100mila euro. (c. z.)

