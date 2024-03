«Ecco i problemi dell’ospedale» 

Criticità e servizi funzionanti sul piatto della bilancia dopo il confronto ieri pomeriggio tra il sindaco di Isili Luca Pilia, i membri del comitato Sanità bene comune, l’assessora alla Sanità della Comunità montana Rita Aida Porru e i vertici locali dell’ospedale San Giuseppe e del distretto Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta.

Il Poliambulatorio al pianterreno della struttura ospedaliera si sta ricomponendo dopo gli spostamenti di alcune figure: ci sono il cardiologo, il dermatologo, il nutrizionista, l’endocrinologo, il geriatra, il neurologo, l’oculista, l’odontoiatra, l’ortopedico, l’otorino, lo pneumologo e l’urologo. Poi anche i due pediatri e il neuropsichiatra infantile che lavorano nel consultorio a pochi metri dall’ospedale.

Le carenze

Un quadro abbastanza completo di cui i sindaci intendono divulgare fra i cittadini per evitare i viaggi della speranza altrove. Eppure preoccupa non poco, soprattutto le società sportive operanti nel territorio, la mancanza del medico sportivo. Appuntamenti annullati e atleti costretti a spostarsi da altre parti per non perdere gli appuntamenti sportivi di questa primavera. «È stata pubblicata la manifestazione di interesse», ha detto Pilia, «speriamo che qualche medico decida di venire a Isili».

Le richieste

Richiesta inoltrata per sostituire la diabetologa andata in pensione ma anche in questo caso bisogna aspettare benché nel reparto ci sia un altro medico. «Resta preoccupante», ha aggiunto Pilia, «la questione del fisiatra, nonostante si continui a richiedere questa figura è difficile reperirla, un problema comune a molte zone dell’Isola». «Tutto il territorio è carente di questa figura», ha detto la portavoce del comitato Gabriella Serra, «non soltanto nel Sarcidano anche nella Trexenta, una mancanza che ricade soprattutto sui pazienti allettati».

Segnalata ai dirigenti Asl anche la necessità di avviare un’altra manifestazione di interesse per un nuovo pediatra visto che la titolare della sede di Isili è ormai prossima alla pensione. «Serve agire nell’immediato», ha detto Pilia, «per evitare di creare un disservizio che ricadrebbe su tutto il territorio».

