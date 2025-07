Ecco i Pirenei: al Tour de France da oggi si sale 

Tolosa. Una frazione breve ma insidiosa, con partenza e arrivo a Tolosa, ha riaperto le danze del Tour de France 2025, dopo il primo giorno di riposo. A vincere l'11ª tappa è stato il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) al fotofinish sul suo compagno di fuga Mauro Schmid, con Mathieu van der Poel che ha inseguito ma si è dovuto accontentare del terzo posto. L'irlandese Ben Healy (Ef Education) ha difeso la maglia gialla tolta lunedì a Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha rischiato grosso per una caduta nelle fasi finali ma è riuscito a rialzarsi e raggiungere il gruppo dei migliori, che sportivamente lo hanno aspettato, senza perdere nulla in classifica.

Le cinque piccole salite e la media altissima () sin dall’inizio dei 156 chilometri hanno da subito escluso i velocisti: ne è scaturita una corsa avvincente che, con il successo trentenne al fotofinish del trentenne Abrahamsen, ha riportato dopo cinque anni la Norvegia alla vittoria in una tappa della Grande Boucle. Era stato lui lo scandinavo a promuovere fin da subito la prima azione d'attacco, assieme allo svizzero e all'italiano Davide Ballerini, poi 10°. La corsa è vissuta a lungo su un testa a testa tra due gruppi di cinque attaccanti, che si sono mescolati nel finale, sullo strappo della Cote de Pech David, breve ma con pendenze fino al 20%. Il gruppo con la maglia gialla e Pogacar è arrivato con un ritardo di tre minuti e mezzo, senza che nessuno nel gruppo dei miglior approfittasse della caduta dello sloveno, che aveva anche perso la catena. Nè Healy, nè gli altri suoi rivali in classifica, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel hanno cercato di approfittarne, dopo aver tentato un blitz in precedenza. Ben diverso sarà il clima agonistico oggi, con la prima tappa pirenaica, da Auch-Hautacam di 180,6 km, con arrivo su una salita hors categorie , dopo aver scalato anche il Col du Soulor (1ª cat.). Per Healy difendere la maglia gialla sarà molto più complicato.

La classifica : 1. Ben Healy (Irl, EF-Education-EasyPost) 41.01’13”, 2. Tadej Pogačar (Slo, Uae Emirates-Xrg) a 29”, 3. Evenepoel Remco (Bel, Soudal Quick-Step) a 1’29”, 4. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) a 1’46”, 5. Matteo Jorgen- son (Usa, id.) a 2’06”, 6. Kévin Vauquelin (Fra, Arkea) a 2’26”, 7. Oscar Onley (Gbr, Picnic) a 3’24”, 8. Florian Lipowitz (Ger, Red Bull) a 3’34”, 9. Primoz Roglic (Slo, id.) a 3’41”, 10. Tobias H. Johan- nessen (Nor, Uno-X) a 5’03”.

