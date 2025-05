Ecco i parcheggi a pagamento 

Lavori di bitumazione nella zona B (prima del canale) e tariffe identiche a un anno fa; opere di livellamento dell’area A (a ridosso della spiaggia) e costi più alti. Da domani a Porto Pino torna la sosta a pagamento. Si parte dai 2 euro per i motocicli nella zona B e i 3 nella A, mentre per le auto si va dai 3 euro per la mezza giornata pomeridiana fino ai 6 euro per l’intera giornata, passando per i 4 euro per la sola mattina nella zona B.

Un euro in più nelle stesse fasce orarie se si sceglie di pagare nell’area parcheggio più vicina alla spiaggia senza dover attraversare il ponte carrabile e quello pedonale per raggiungere la spiaggia. Inoltre, per i camper nelle aree apposite c’è la tariffa unica di 20 euro per tutta la giornata. Come ogni anno il Comune di Sant’Anna Arresi ha previsto la possibilità di rilasciare dei pass, con tariffe differenti per i residenti, valide per l’intera stagione. Saranno utilizzabili anche da chi possiede una seconda casa nel territorio comunale e da chi frequenta la spiaggia per lavoro, come i dipendenti degli stabilimenti balneari e delle attività commerciali, gli operatori della pesca e i noleggiatori di barche. È allo studio l’inserimento di un’altra area parcheggio a pagamento con tariffe più economiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA