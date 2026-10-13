Ecco i nuovi bus urbani, ora sono tutti in servizio 

Sono stati presentati ufficialmente, ieri mattina, i quattro nuovi autobus per il trasporto urbano di Carbonia. Alla cerimonia, aperta dal sindaco Pietro Morittu, hanno partecipato i vertici aziendali di Arst con l’amministratore unico Giovanni Mocci e la dirigente della direzione di esercizio automobilistico Francesca Sulis.

Mocci ha voluto ribadire che «anche a Carbonia la transizione ecologia prende una piega reale, ma è il punto di partenza per un totale passaggio ai mezzi elettrici». Gli autobus, di origine cinese ma assemblati in Slovacchia, sono in circolazione già da qualche giorno, come fa sapere Maurizio Cerniglia, responsabile della sede territoriale: «Abbiamo testato i mezzi sulle due linee che coprono la città con copertura del servizio dalle 7 del mattino fino alle 20.45, – ha spiegato – rilevando qualche piccolo disagio sulla circolazione, su cui abbiamo avuto garanzie dall’amministrazione comunale sulla risoluzione. Abbiamo notato anche lo stupore dei tanti utenti che hanno già provato il servizio, mezzi green e confortevoli».

«Con i nuovi bus – dice Francesca Sulis – offriamo un servizio migliore anche grazie alla facilità di accesso, dotati di altezza ridotta e allo scivolo manuale e un autonomia di circa 280 chilometri. Per illustrare meglio il servizio c’è stato un giro dimostrativo al quale ha partecipato anche il sindaco Pietro Morittu che ha espresso la sua soddisfazione e che ha voluto confermare la collaborazione con l’Arst: «Si interverrà prontamente sulle problematiche riscontrate dall’Arst – ha detto – come la rimodulazione del dosso nella frazione di Is Gannaus, che impedisce una corretta circolazione degli autobus».

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