«Ecco i nuovi angoli della città» 

Le prime recinzioni sono già state rimosse, le altre lo saranno a giorni. Lunghe attese e disagi infiniti stanno per essere ripagati: ancora una settimana per gli ultimi di dettagli e due tra le principali piazze cittadine sveleranno il loro nuovo volto.

Piazza Manno

Una data di inaugurazione ancora non c’è ma stavolta l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, può finalmente sbilanciarsi: «In piazza Manno a partire da domani saranno completate le piantumazioni e si procederà con la messa in posa del nuovo impianto di illuminazione, immediatamente dopo la piazza sarà riaperta al pubblico», spiega.

Colonne luminose, proiettori da parete e altri da incasso rischiareranno la pavimentazione in basalto e granito e i nuovi elementi di arredo urbano.

Le panchine di forma semicircolare sono state posizionate da tempo, mentre lungo il perimetro dell’antica reggia giudicale scorre un rettangolo di manto erboso che nel progetto originario non era previsto ma che l’esiguità dei fondi per completare in quell’area le indagini archeologiche ha reso necessario.

Il conto si è rivelato più salato del previsto per le casse civiche che avevano approvato un progetto da un milione e 600mila euro ma che, cammin facendo, hanno dovuto implementare con nuove risorse, anche alla luce dei ritrovamenti riaffiorati durante gli scavi. Adesso però è ormai tutto pronto, o quasi.

Aprirà al traffico?

Resta da capire se, una volta salutato il cantiere, la piazza sarà anche riaperta alla circolazione veicolare o se, almeno per il periodo natalizio, resterà area pedonale. «Stiamo ancora valutando», si limita a far sapere il sindaco, Massimiliano Sanna. È quasi certo che per “festeggiare” il traguardo raggiunto (e sospirato, dopo 20 mesi di lavori tra stop e perizie di variante) l’Amministrazione decida di regalare a piazza Manno un allestimento particolare durante le festività di fine anno. I dettagli sono ancora top secret: «Ci stiamo lavorando», conferma l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen.

Piazza Mariano

Poco distante, anche in piazza Mariano l’intervento di riqualificazione da 616mila euro è ormai agli sgoccioli. La proroga concessa all’impresa aggiudicataria è scaduta il 4 novembre, anche se alla fine sono serviti tutti gli ottanta che erano stati richiesti inizialmente.

«Da domani si procederà con la posa delle panchine - sottolinea Prevete - l’ultimo tassello sarà l’illuminazione del monumento ai Caduti. Poi saranno rimosse le recinzioni».

In un solo colpo, dunque, addio a due cantieri che a lungo hanno tenuto in “ostaggio” la città. Non senza polemiche. Oltre a quelle dei residenti, quelle delle attività produttive che hanno dovuto fare i conti con pesanti limitazioni.

